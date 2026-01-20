ETV Bharat / state

सैलरी फिक्सेशन लाभ के लिए जॉइनिंग डेट नहीं नियुक्ति पत्र की तारीख निर्णायक: हाईकोर्ट

सैलरी फिक्सेशन वित्तीय लाभ मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है.

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 12:11 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सैलरी फिक्सेशन के वित्तीय लाभ के एक मामले में अहम फैसला दिया है. हिमाचल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने ऑर्डर दिए हैं कि सैलरी फिक्सेशन के लाभ के लिए नियुक्ति पत्र जारी होने की तिथि निर्णायक है, न कि जॉइनिंग की तारीख. हिमाचल हाईकोर्ट में संजीव कुमार बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश मामले में जस्टिस संदीप शर्मा ने ये ऑर्डर जारी किए हैं. हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में नियुक्ति पत्र जारी होने की तारीख और जॉइनिंग डेट के बीच की समय अवधि में हुए नियुक्ति के नियमों में संशोधन को याचिकाकर्ता पर लागू करने से इनकार किया है.

"नियमों में हुए संशोधन की प्रासंगिकता के लिए नियुक्ति की तिथि सबसे महत्वपूर्ण"

हिमाचल हाईकोर्ट में पूर्व सैनिक संजीव कुमार की ओर से दायर सिविल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने कहा कि किसी पूर्व सैनिक की सैलरी फिक्सेशन निर्धारण के लिए उसकी संपूर्ण स्वीकृत सैन्य सेवा को गणना में शामिल किए जाने का अधिकार केवल इस आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता कि उसने नियमों में संशोधन के बाद सिविल सेवा जॉइन की. अदालत ने कहा कि नियमों में हुए संशोधन की प्रासंगिकता के लिए नियुक्ति की तिथि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. जस्टिस संदीप शर्मा ने याचिका स्वीकार करते हुए आदेश दिए हैं कि याचिकाकर्ता को नियमों में हुए संशोधन को अनदेखा करते हुए पे फिक्सेशन के लाभ दिए जाएं.

क्या था पूरा मामला?

अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता, जो कि एक पूर्व सैनिक है, ने भारतीय सशस्त्र बलों में 15 वर्ष से अधिक की स्वीकृत सैन्य सेवा दी. इसके बाद वर्ष 2017 में भर्ती परीक्षा निकाल कर हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में कनिष्ठ लिपिक यानी जूनियर क्लर्क के रूप में सिविल सेवा में शामिल हुए. याचिकाकर्ता को 27 सितंबर 2017 का नियुक्ति पत्र जारी किया गया था. सशस्त्र सेवाओं से मुक्त न होने पर याचिकाकर्ता की ओर से जॉइनिंग डेट बढ़ाने का आग्रह किया गया. इस पर प्रतिवादी-बैंक ने जॉइनिंग की अवधि 28 फरवरी 2018 तक बढ़ा दी थी. इसी बीच 1972 के नियम 5(1) में हुए संशोधन की अधिसूचना 29 जनवरी 2018 को जारी हुई. याचिकाकर्ता ने संशोधन अधिसूचना जारी होने के बाद जॉइनिंग ली, लेकिन पेटीशनर की मांग पर प्रतिवादी की ओर से बढ़ाई गई अवधि के भीतर.

अदालत ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना की स्वीकार

अदालत में मामले की बहस के दौरान प्रतिवादी पक्ष का तर्क था कि याचिकाकर्ता ने 1972 के नियम 5 के सब क्लॉस 1 में हुए परिवर्तन की अधिसूचना जारी होने के बाद कार्यभार ग्रहण किया है. ऐसे में याचिकाकर्ता पर नए संशोधित नियम लागू होने चाहिए. वहीं, याचिकाकर्ता की दलील थी कि याचिकाकर्ता की ओर से जॉइनिंग डेट बढ़ाने का आग्रह किया गया था. जिस पर कार्यग्रहण की अवधि 28 फरवरी 2018 तक बढ़ा दी गई थी. याचिकाकर्ता को दिनांक 27 सितंबर 2017 को जारी नियुक्ति पत्र में निहित नियम व शर्तों के आधार पर जॉइनिंग देने के लिए कहा गया था. ऐसे में 1972 के नियम 5(1) में संशोधन के बाद जॉइनिंग को आधार बनाकर उसकी सेवाओं के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए.

