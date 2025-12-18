ETV Bharat / state

सेवानिवृत जजों को घरेलू सहायता व टेलीफोन खर्च के भुगतान का मामला, हाईकोर्ट का वित्त सचिव को दंड देने का फैसला

शिमला: सेवानिवृत्त हो चुके न्यायाधीशों को घरेलू सहायता व टेलीफोन खर्च से जुड़े मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के वित्त सचिव को दंडित करने का फैसला लिया है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया व न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने इस मामले में सख्ती दिखाई है. खंडपीठ ने कहा कि वित्त सचिव अदालत को गुमराह कर रहे हैं. पूर्व न्यायाधीशों को घरेलू सहायता व टेलीफोन खर्च देने से बचने की जुगत भिड़ाकर वित्त सचिव द्वारा अदालत को गुमराह किया जा रहा है.

मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में अदालत के पास उक्त अधिकारी को दंडित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है. ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना है. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वित्त सचिव निजी तौर पर अदालत में पेश हुए. उन्होंने भुगतान को लेकर राज्य सरकार की सुस्ती को ठहराने का प्रयास किया. वित्त सचिव ने कहा कि पूर्व न्यायाधीशों के खर्च आदि के बकाया के संबंध में प्रस्ताव 2 दिसंबर को भेजा गया था. तय मंच पर इस प्रस्ताव को जांचा गया और फिर 5 दिसंबर को इसे सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई. अब यह मामला हिमाचल प्रदेश राज्य के कार्यवाही नियमों से जुड़ी अनुसूची व हिमाचल प्रदेश ऑफिस मैनुअल 2011 के नियम 2,4 (3) के अनुसार आगे फैसले के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा गया है. अदालत ने वित्त सचिव की इस दलील को भुगतान से बचने की कोशिश बताया. खंडपीठ ने कहा कि ये अदालत को गुमराह करने वाली बात है और ऐसे में संबंधित अधिकारी को दंडित करना ही विकल्प है.