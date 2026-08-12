ETV Bharat / state

रोजगार कार्यालय में केवल नाम दर्ज होने से नहीं मिलता सीधी भर्ती का अधिकार नहीं: हिमाचल हाईकोर्ट

हिमाचल हाईकोर्ट ने पीईटी शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी 9 अपीलकर्ताओं की खारिज की याचिका. जानें पूरा मामला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 10:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भर्तियों से जुड़े मामले में अहम टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी उम्मीदवार को रोजगार कार्यालय में केवल नाम दर्ज करवाने या पंजीकरण कराने मात्र से सीधी भर्ती का अधिकार नहीं मिल जाता. हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने पीईटी शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी नौ अपीलकर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट की प्रिंसिपल डिवीजन बेंच ने इस मामले में सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा है.

सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि शिक्षा विभाग ने साल 1997 से फिजिकल एजुकेशन डिप्लोमा धारकों की कोई नियमित सीधी भर्ती नहीं की है. इसके बजाय आरएंडपी नियमों को ताक पर रखकर पीटीए और पैरा-टीचर नीतियों के तहत सैकड़ों नियुक्तियां कर दी गईं. वर्तमान में शारीरिक शिक्षकों का कुल कैडर 1527 पदों का है, जिसमें नियमों के मुताबिक सीधी भर्ती का कोटा 25 प्रतिशत (382 पद) तय है. हालांकि, सरकार पहले ही इस कोटे से कहीं अधिक यानी 645 पदों पर नियुक्तियां कर चुकी है. ऐसे में सीधी भर्ती के लिए कोई भी पद रिक्त नहीं बचा है.

याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि उनसे जूनियर व्यक्तियों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्तियां दी गई हैं. इसलिए उन्हें भी समानता के अधिकार के तहत नियुक्ति दी जाए. इस पर उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जिन कर्मचारियों का उदाहरण दिया जा रहा है, उनकी सेवाएं 95 प्रतिशत सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से सरकार की विशेष नीति के तहत ली गई थीं. याचिकाकर्ता उस श्रेणी में नहीं आते, इसलिए वे किसी भी प्रकार के भेदभाव या समानता का दावा नहीं कर सकते.

खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अदालत केवल तभी आदेश जारी कर सकती है, जब नियमों के तहत किसी नागरिक का कानूनी अधिकार बनता हो. नियमों के अभाव में सीधी भर्ती का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है. अदालत ने यह भी माना कि पीटीए और पैरा-टीचरों के नियमितीकरण से सीधी भर्ती का कोटा इस कदर ओवरफ्लो हो चुका है कि यह अब पदोन्नति के कोटे को भी प्रभावित कर रहा है.

ये भी पढ़ें: 49 साल से चल रहे जमीन से जुड़े विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, केयरटेकर कभी नहीं बन सकता मालिक

TAGGED:

EMPLOYMENT EXCHANGE
HIMACHAL HIGH COURT
REGISTRATION IN EMPLOYMENT EXCHANGE
HC ON PET TEACHER RECRUITMENT CASE
HP PET TEACHER RECRUITMENT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.