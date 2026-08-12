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रोजगार कार्यालय में केवल नाम दर्ज होने से नहीं मिलता सीधी भर्ती का अधिकार नहीं: हिमाचल हाईकोर्ट

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भर्तियों से जुड़े मामले में अहम टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी उम्मीदवार को रोजगार कार्यालय में केवल नाम दर्ज करवाने या पंजीकरण कराने मात्र से सीधी भर्ती का अधिकार नहीं मिल जाता. हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने पीईटी शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी नौ अपीलकर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट की प्रिंसिपल डिवीजन बेंच ने इस मामले में सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा है.

सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि शिक्षा विभाग ने साल 1997 से फिजिकल एजुकेशन डिप्लोमा धारकों की कोई नियमित सीधी भर्ती नहीं की है. इसके बजाय आरएंडपी नियमों को ताक पर रखकर पीटीए और पैरा-टीचर नीतियों के तहत सैकड़ों नियुक्तियां कर दी गईं. वर्तमान में शारीरिक शिक्षकों का कुल कैडर 1527 पदों का है, जिसमें नियमों के मुताबिक सीधी भर्ती का कोटा 25 प्रतिशत (382 पद) तय है. हालांकि, सरकार पहले ही इस कोटे से कहीं अधिक यानी 645 पदों पर नियुक्तियां कर चुकी है. ऐसे में सीधी भर्ती के लिए कोई भी पद रिक्त नहीं बचा है.

याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि उनसे जूनियर व्यक्तियों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्तियां दी गई हैं. इसलिए उन्हें भी समानता के अधिकार के तहत नियुक्ति दी जाए. इस पर उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जिन कर्मचारियों का उदाहरण दिया जा रहा है, उनकी सेवाएं 95 प्रतिशत सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से सरकार की विशेष नीति के तहत ली गई थीं. याचिकाकर्ता उस श्रेणी में नहीं आते, इसलिए वे किसी भी प्रकार के भेदभाव या समानता का दावा नहीं कर सकते.