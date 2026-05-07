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चंबा की पंचायत वोटर सूची में शामिल हुए पंजाब में रजिस्टर मतदाता! हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश

चंबा वोटर लिस्ट में पंजाब में रजिस्टर मतदाता शामिल होने पर हिमाचल हाईकोर्ट ने एसडीएम को मतदाताओं के स्थायी निवास की जांच के दिए आदेश.

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 12:54 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव प्रक्रिया में है. अभी मतदान को समय है, लेकिन उससे पहले कई मामले कोर्ट तक भी पहुंच रहे हैं. हिमाचल प्रदेश के दुर्गम जिला चंबा के सलूणी तहसील की संघणी पंचायत में मतदाता सूची पर सवाल खड़े हुए हैं और मामला हिमाचल हाईकोर्ट तक पहुंच गया है. मामले में हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए एसडीएम सलूणी को निर्देश दिए हैं कि 3 से 4 दिनों के अंदर संबंधित पटवारी, कानूनगो, पंचायत सचिव और बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के जरिए संबंधित व्यक्तियों के स्थायी निवास की जांच करें. इस मामले से पंचायत का रोस्टर प्रभावित होने के भी असर हैं.

एसडीएम की रिपोर्ट हाईकोर्ट असंतुष्ट

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता खेम राज ने बताया कि मामले में पहली सुनवाई 4 मई को हुई. इस दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए दो दिन के अंदर स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद एसडीएम सलूणी ने अदालत के सामने रिपोर्ट पेश की. हालांकि हिमाचल हाईकोर्ट ने एसडीएम सलूणी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त किया. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ पंजाब के निर्वाचन अधिकारियों से पत्राचार करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संबंधित व्यक्तियों के वास्तविक निवास की स्थानीय स्तर पर जांच करना भी जरूरी है.

हाईकोर्ट ने एसडीएम सलूणी को दिए ये निर्देश

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने एसडीएम सलूणी को निर्देश दिए हैं कि वे 3 से 4 दिनों के अंदर पटवारी, कानूनगो, पंचायत सचिव एवं बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के जरिए संबंधित व्यक्तियों के स्थायी निवास की जांच सुनिश्चित करें. साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जो व्यक्ति ग्राम पंचायत संघणी में मतदान के पात्र नहीं हैं, उन्हें मतदान की अनुमति न दी जाए और आवश्यकतानुसार मतदाता सूची में संशोधन किया जाए.

क्या है पूरा मामला ?

याचिकाकर्ता हेमराज की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि चंबा जिले की ग्राम पंचायत संघणी की मतदाता सूची में कई ऐसे व्यक्तियों के नाम दर्ज किए गए हैं, जो पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर और नवांशहर में भी मतदाता के रूप में रजिस्टर हैं. इसके अलावा आरोप है कि ये मतदाता पंचायत क्षेत्र के स्थायी निवासी भी नहीं हैं. याचिकाकर्ता ने ऐसे मतदाताओं को सूची से बाहर करने का आग्रह किया है. इस मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी पूछा है कि अगर विवादित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाते हैं, तो क्या पंचायत में अनुसूचित जनजाति (महिला) के लिए आरक्षण की स्थिति प्रभावित होगी या नहीं? अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 11 मई को होनी है. जिसमें चुनाव आयोग एवं SDM सलूणी को फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी.

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