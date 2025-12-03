ETV Bharat / state

पार्ट टाइम जल रक्षकों को 8 साल की सेवा के बाद डेली वेजर्स बनाने का मामला, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में अंशकालिक जल रक्षक की सेवाओं को 8 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद दैनिक वेतन भोगी के तौर पर परिवर्तित करने के आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने यह निर्णय प्रेमलाल द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद पारित किया.

याचिका में दिए गए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी 1 मई 2012 से अंशकालिक आधार पर जल रक्षक के रूप में कार्यरत है, और 5 मई 2020 की नीति के अनुसार, अंशकालिक आधार पर 8 वर्ष की सेवा पूरी होने पर उसकी सेवाओं को दैनिक वेतन भोगी के तौर पर परिवर्तित नहीं किया गया है.

प्रतिवादियों ने हालांकि अपने जवाबी शपथ पत्र में इस तथ्य को स्वीकार किया कि प्रार्थी को 1 मई 2012 से जल रक्षक के रूप में अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया गया है. लेकिन, उसकी सेवा को अंशकालिक से दैनिक वेतनभोगी में परिवर्तित करने की उसकी मांग को इस आधार पर रद्द कर दिया गया है कि वह जल शक्ति विभाग का कर्मचारी नहीं है, बल्कि वह ग्राम पंचायत मांगल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार काम कर रहा है.

अंशकालिक आधार पर जल रक्षक के पद पर प्रार्थी की नियुक्ति ग्राम पंचायत मांगल और जल शक्ति विभाग के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार है, जिसके तहत ग्राम पंचायत मांगल के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई गाँवों में पानी के वितरण/आपूर्ति की निगरानी के लिए कई व्यक्तियों को तैनात किया गया है. इसमें कोई विवाद नहीं है कि मानदेय, जिसे अब बढ़ाकर 5600 रुपए प्रति माह कर दिया गया है, वह जल शक्ति विभाग द्वारा दिया जा रहा है.