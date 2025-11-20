ETV Bharat / state

बीमारी से जीवन की जंग हार गया था पुलिस कर्मी का बेटा, विभाग ने मेडिकल बिल भुगतान पर लगाई शर्त तो हाईकोर्ट ने सिखाया सबक

शिमला: हिमाचल पुलिस के एक कर्मचारी प्रीतम मार्शल का बेटा गम्भीर बीमारी से पीड़ित था. साल 2005 में कर्मचारी के बेटे को क्रॉनिक किडनी डिजीज हुई. इलाज के लिए भारी खर्च को देखते हुए कर्मचारी ने पुलिस विभाग से मदद की गुहार लगाई, लेकिन वहां से वित्तीय सहायता नहीं मिल. इस पर प्रीतम ने तत्कालीन सरकार से साल 2012 में सीएम रिलीफ फंड से मदद मांगी. फंड से उसे बेटे के इलाज के लिए सवा लाख रुपये की रकम मिली. बेटे का इलाज चला, लेकिन साल 2021 में वह जिंदगी की जंग हार गया.

पहले से ही दुखी पिता की पीड़ा उस समय असहनीय हो गयी, जब पुलिस विभाग ने मेडिकल बिल पास करने के लिए शर्त लगा दी. शर्त ये थी कि मेडिकल बिल की रकम से सीएम रिलीफ फंड के सवा लाख रुपये काट लिए जाएंगे. कर्मचारी ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया. हिमाचल हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग की तरफ से मेडिकल बिल भुगतान को लेकर लगाई शर्त को अन्यायपूर्ण ठहराया. अदालत में बताया गया था कि पुलिस विभाग ने सेवानिवृत पुलिस इंस्पेक्टर के मेडिकल बिल का भुगतान करने को लेकर शर्त लगाई कि पहले वह मुख्यमंत्री राहत कोष से बेटे के इलाज के लिए साल 2012 में मिली सवा लाख रुपए की राशि लौटाए. हाईकोर्ट ने इस शर्त को अत्यंत कठोर ठहराया और पुलिस विभाग को आदेश दिए कि वह याचिकाकर्ता के मेडिकल बिल का बिना शर्त भुगतान करे.

क्या है पूरा मामला ?

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता प्रीतम मार्शल पुलिस विभाग में कार्यरत था और विभाग से निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुआ था. वर्तमान में उनकी आयु 68 वर्ष है. मेडिकल जांच में याचिकाकर्ता के पुत्र को साल 2005 में क्रोनिक किडनी रोग/किडनी फेलियर का पता चला था. बेटे को हफ्ते में दो बार हीमोडायलिसिस कराने की सलाह दी गई थी. याचिकाकर्ता के अनुसार इस परिस्थिति में बहुत अधिक खर्च की आवश्यकता थी, इसलिए उस ने वित्तीय सहायता की मांग करते हुए अपने विभाग से संपर्क किया. दुख की बात ये थी कि उन्हें अपने बेटे के खर्च और इलाज को पूरा करने के लिए विभाग से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली.