बीमारी से जीवन की जंग हार गया था पुलिस कर्मी का बेटा, विभाग ने मेडिकल बिल भुगतान पर लगाई शर्त तो हाईकोर्ट ने सिखाया सबक

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रिटायर कर्मचारी के मेडिकल रीइंबर्समेंट को लेकर पुलिस विभाग को आदेश जारी किए.

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (File Photo)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 7:14 AM IST

4 Min Read
शिमला: हिमाचल पुलिस के एक कर्मचारी प्रीतम मार्शल का बेटा गम्भीर बीमारी से पीड़ित था. साल 2005 में कर्मचारी के बेटे को क्रॉनिक किडनी डिजीज हुई. इलाज के लिए भारी खर्च को देखते हुए कर्मचारी ने पुलिस विभाग से मदद की गुहार लगाई, लेकिन वहां से वित्तीय सहायता नहीं मिल. इस पर प्रीतम ने तत्कालीन सरकार से साल 2012 में सीएम रिलीफ फंड से मदद मांगी. फंड से उसे बेटे के इलाज के लिए सवा लाख रुपये की रकम मिली. बेटे का इलाज चला, लेकिन साल 2021 में वह जिंदगी की जंग हार गया.

पहले से ही दुखी पिता की पीड़ा उस समय असहनीय हो गयी, जब पुलिस विभाग ने मेडिकल बिल पास करने के लिए शर्त लगा दी. शर्त ये थी कि मेडिकल बिल की रकम से सीएम रिलीफ फंड के सवा लाख रुपये काट लिए जाएंगे. कर्मचारी ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया. हिमाचल हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग की तरफ से मेडिकल बिल भुगतान को लेकर लगाई शर्त को अन्यायपूर्ण ठहराया. अदालत में बताया गया था कि पुलिस विभाग ने सेवानिवृत पुलिस इंस्पेक्टर के मेडिकल बिल का भुगतान करने को लेकर शर्त लगाई कि पहले वह मुख्यमंत्री राहत कोष से बेटे के इलाज के लिए साल 2012 में मिली सवा लाख रुपए की राशि लौटाए. हाईकोर्ट ने इस शर्त को अत्यंत कठोर ठहराया और पुलिस विभाग को आदेश दिए कि वह याचिकाकर्ता के मेडिकल बिल का बिना शर्त भुगतान करे.

क्या है पूरा मामला ?

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता प्रीतम मार्शल पुलिस विभाग में कार्यरत था और विभाग से निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुआ था. वर्तमान में उनकी आयु 68 वर्ष है. मेडिकल जांच में याचिकाकर्ता के पुत्र को साल 2005 में क्रोनिक किडनी रोग/किडनी फेलियर का पता चला था. बेटे को हफ्ते में दो बार हीमोडायलिसिस कराने की सलाह दी गई थी. याचिकाकर्ता के अनुसार इस परिस्थिति में बहुत अधिक खर्च की आवश्यकता थी, इसलिए उस ने वित्तीय सहायता की मांग करते हुए अपने विभाग से संपर्क किया. दुख की बात ये थी कि उन्हें अपने बेटे के खर्च और इलाज को पूरा करने के लिए विभाग से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली.

इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने तत्कालीन सरकार से अनुरोध किया. सरकार ने साल 2012 में मुख्यमंत्री राहत कोष से 1,25,000/- रुपये की राशि स्वीकृत की. याचिकाकर्ता का पुत्र अपनी बीमारी से हार गया और 23 सितंबर 2021 को उसकी मृत्यु हो गई. याचिकाकर्ता की शिकायत थी कि अब, विवादित आदेश के अनुसार उसे देय चिकित्सा प्रतिपूर्ति (medical reimbursement) के संबंध में यह आदेश दिया गया है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त 1,25,000/- रुपये की राशि काट ली जाएगी.

हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने मामले की सुनवाई में कहा कि याचिकाकर्ता के बेटे ने लगभग एक दशक तक बीमारी से जूझने के बाद साल 2021 में जान गंवा दी. यह केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि बच्चे और याचिकाकर्ता के परिवार के लिए भावनात्मक रूप से भी कष्टदायक समय है, इसलिए अदालत का मत है कि इस मामले के विशिष्ट तथ्यों को देखते हुए, विभाग को अधिक करुणा और सहानुभूति दिखानी होगी. याचिकाकर्ता के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा बिलों से साल 2012 में मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत भुगतान को काटना अन्याय है. इस मामले के विशिष्ट तथ्यों को देखते हुए पुलिस विभाग का ये नजरिया अत्यधिक मनमाना, अन्यायपूर्ण और कानून की दृष्टि में टिकने योग्य नहीं है. कोर्ट ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा बिलों से 1,25,000/- रुपये की राशि की कटौती किए बिना उसे पूरी रकम चुकाए.

ये भी पढ़ें: स्कूल कैडर के 1404 लेक्चरर पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, छीने गए सेवा लाभ तुरंत बहाल करे सरकार

