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इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की कमी पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, सर्किट हाउस में स्टेशन बनाने के दिए आदेश

अदालत ने कहा है, प्रमुख राजमार्ग-मुख्य शहरों में उचित संख्या में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने चाहिए ताकि वाहन चालकों को भटकना न पड़े.

Himachal High Court on lack of electric vehicle charging stations
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 8:05 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग और बड़ी संख्या में आने वाले सैलानियों को देखते हुए ई-व्हीकल्स चार्जिंग को लेकर बुनियादी ढांचे की कमी पर बड़े कदम उठाने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं. अदालत ने पाया कि हिमाचल प्रदेश में ऊर्जा की बचत और पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है. इससे ई-व्हीकल्स की संख्या तेजी से बढ़ी है.

हालांकि, राज्य में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए मौजूदा चार्जिंग स्टेशन बेहद कम हैं. अदालत ने कहा कि, प्रमुख राजमार्ग और मुख्य शहरों में उचित संख्या में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने चाहिए ताकि वाहन चालकों को इन्हें तलाश करने के लिए भटकना न पड़े. हाईकोर्ट ने कहा कि इन चार्जिंग स्टेशनों में काफी महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं, जिनकी सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है. इन स्टेशनों में चोरी या तोडफ़ोड़ का खतरा बना रहता है. इसलिए इन स्टेशनों की लोकेशन काफी महत्वपूर्ण है.

सुरक्षा और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट ने अंतरिम तौर पर निर्देश जारी कर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों के सर्किट हाउस परिसरों में अनिवार्य रूप से न्यूनतम दो-दो चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के आदेश दिए हैं. चंडीगढ़ और दिल्ली स्थित हिमाचल भवन में भी यह व्यवस्था तुरंत लागू करने के आदेश दिए हैं. अदालत का मानना था कि इन सरकारी परिसरों में ये स्टेशन सुरक्षित भी रहेंगे और इससे आम जनता के साथ-साथ सरकारी इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी.

हाईकोर्ट ने इस जनहित याचिका में राज्य सरकार के तीन प्रमुख विभागों-परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग और पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के सचिवों को प्रतिवादी बनाया है. साथ ही इन सभी विभागों को अगली सुनवाई तक राज्य और केंद्र सरकार की सब्सिडी नीतियों के तहत ईवी ढांचे के अनुपालन के लिए नीति बनाने संबंधी जानकारी का हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए हैं.

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