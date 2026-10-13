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पानी के टैंक के लिए स्वीकृत वन भूमि पर हो रहा था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, अगले आदेशों तक निर्माण पर रोक

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा जिले के बैजनाथ के गांधी ग्राम में निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के काम पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है. मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ ने अनिल रैना की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किया. याचिका में वन भूमि के इस्तेमाल के लिए दी गई मंजूरी और उस पर किए जा रहे निर्माण की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं. याचिकाकर्ता के अनुसार, बैजनाथ तहसील के मोहाल गांधी ग्राम में वन भूमि का डायवर्जन पानी का स्टोरेज टैंक बनाने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन संबंधित विभाग ने उसी स्थान पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण शुरू कर दिया. अदालत ने जनहित याचिका को नियमित सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया है कि याचिका लंबित रहने तक संबंधित स्थल पर निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा. वहीं, राज्य सरकार को वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद अदालत से उचित राहत मांगने की छूट दी गई है.

भूमि पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण! खंडपीठ ने मामले में अंतरिम रोक लगाते हुए स्पष्ट किया कि फिलहाल विवादित स्थल पर एसटीपी का निर्माण आगे नहीं बढ़ाया जा सकता. अदालत के निर्देशों के अनुसार, जनहित याचिका के लंबित रहने तक निर्माण कार्य बंद रहेगा. हालांकि, अदालत ने राज्य सरकार के लिए रास्ता खुला रखा है. यदि सरकार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत केंद्र सरकार से सभी आवश्यक और वैध मंजूरियां प्राप्त कर लेती है, तो वह निर्माण पर लगी रोक हटाने या आदेशों के संबंध में स्पष्टीकरण लेने के लिए अदालत में उचित आवेदन दाखिल कर सकती है.