पानी के टैंक के लिए स्वीकृत वन भूमि पर हो रहा था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, अगले आदेशों तक निर्माण पर रोक
आरोप है कि निर्धारित उद्देश्य के विपरीत संबंधित सरकारी विभाग ने वहां पानी के टैंक के बजाय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण शुरू कर दिया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 8:17 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा जिले के बैजनाथ के गांधी ग्राम में निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के काम पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है. मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ ने अनिल रैना की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किया. याचिका में वन भूमि के इस्तेमाल के लिए दी गई मंजूरी और उस पर किए जा रहे निर्माण की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं. याचिकाकर्ता के अनुसार, बैजनाथ तहसील के मोहाल गांधी ग्राम में वन भूमि का डायवर्जन पानी का स्टोरेज टैंक बनाने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन संबंधित विभाग ने उसी स्थान पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण शुरू कर दिया. अदालत ने जनहित याचिका को नियमित सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया है कि याचिका लंबित रहने तक संबंधित स्थल पर निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा. वहीं, राज्य सरकार को वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद अदालत से उचित राहत मांगने की छूट दी गई है.
भूमि पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण!
खंडपीठ ने मामले में अंतरिम रोक लगाते हुए स्पष्ट किया कि फिलहाल विवादित स्थल पर एसटीपी का निर्माण आगे नहीं बढ़ाया जा सकता. अदालत के निर्देशों के अनुसार, जनहित याचिका के लंबित रहने तक निर्माण कार्य बंद रहेगा. हालांकि, अदालत ने राज्य सरकार के लिए रास्ता खुला रखा है. यदि सरकार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत केंद्र सरकार से सभी आवश्यक और वैध मंजूरियां प्राप्त कर लेती है, तो वह निर्माण पर लगी रोक हटाने या आदेशों के संबंध में स्पष्टीकरण लेने के लिए अदालत में उचित आवेदन दाखिल कर सकती है.
सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने दलील दी कि प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बैजनाथ और पपरोला शहरों के लिए महत्वपूर्ण सार्वजनिक कल्याण परियोजना है. दूसरी ओर, याचिका में इस बात पर आपत्ति जताई गई कि वन भूमि के इस्तेमाल की अनुमति जिस उद्देश्य के लिए दी गई थी, निर्माण उससे अलग परियोजना के लिए किया जा रहा है. ऐसे में परियोजना के सार्वजनिक महत्व के साथ-साथ वन भूमि के उपयोग से जुड़ी वैधानिक मंजूरियों का सवाल भी अदालत के समक्ष है.
निर्माण रोकने के निर्देश
मामले के अनुसार, बैजनाथ तहसील के मोहाल गांधी ग्राम में वन भूमि को वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के तहत पानी का स्टोरेज टैंक बनाने के लिए डायवर्ट करने की मंजूरी दी गई थी. आरोप है कि निर्धारित उद्देश्य के विपरीत संबंधित सरकारी विभाग ने वहां पानी के टैंक के बजाय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण शुरू कर दिया. जब वन विभाग को इसकी जानकारी मिली, तो उसने 18 जनवरी 2025 को जल शक्ति विभाग को निर्माण रोकने के निर्देश दिए.
वन विभाग ने स्पष्ट किया कि पहले दी गई मंजूरी के आधार पर एसटीपी का निर्माण नहीं किया जा सकता. इसके बाद उस अनुमति को वापस ले लिया गया और राज्य सरकार को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत नए सिरे से मामला तैयार करने के लिए कहा गया. इसी विवाद को लेकर अनिल रैना ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की. याचिका में वन भूमि के इस्तेमाल और परियोजना के लिए जरूरी मंजूरियों से जुड़े सवाल उठाए गए. हाईकोर्ट ने मामले को नियमित सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और फिलहाल निर्माण कार्य पर अंतरिम रोक लगा दी है.
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