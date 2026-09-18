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अवैध निर्माण और पेड़ों के कटान पर हिमाचल हाईकोर्ट नाराज, वन विभाग को दी CBI जांच की चेतावनी

हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है, यदि विभाग ने नुकसान की सही-निष्पक्ष रिपोर्ट पेश नहीं की तो मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी.

Himachal High Court on illegal construction and tree felling
अवैध निर्माण और पेड़ों के कटान पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट नाराज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 9:31 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के वन विभाग को कड़ी चेतावनी दी है. अदालत ने सोलन जिला के पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील बड़ोग क्षेत्र में हो रहे अंधाधुंध अवैध निर्माण और पेड़ों के अवैध कटान पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में वन विभाग की स्टेटस रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसे मामले को दबाने का प्रयास करार दिया. हाईकोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि विभाग ने क्षेत्र में हुए नुकसान की सही और निष्पक्ष रिपोर्ट पेश नहीं की तो मामले की जांच सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दी जाएगी. हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किए.

मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष पेश की गई रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि बड़ोग क्षेत्र में 155 बड़े पेड़ों को काटा गया है. यह कुल 50,058 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैले थे. यह कटान मुख्य रूप से तीन बड़े बिल्डरों की तरफ से किया गया है जिनमें एसएसआरएन इन्फ्राकॉन एलएलपी, बड़ोग रिसॉर्ट्स और एमएमएम इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड का जिक्र किया गया है. वन विभाग ने यह दलील दी थी कि यह कटान वन भूमि पर नहीं बल्कि निजी भूमि पर हुआ है और इससे हरित आवरण को कोई व्यापक नुकसान नहीं पहुंचा है. अदालत ने वन विभाग के इस स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया और कहा कि, हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम, 1978 के तहत निजी भूमि पर भी इतनी बड़ी संख्या में बिना अनुमति के पेड़ नहीं काटे जा सकते. वन विभाग ने सिर्फ एक व्यक्ति को नोटिस जारी कर मामूली जुर्माना लगाया था. अदालत ने इस जुर्माने को नाकाफी माना.

हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वन विभाग बड़ोग क्षेत्र में ग्रीन कवर को बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी निभाने में बुरी तरह विफल रहा है. विभाग की रिपोर्ट अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर मामले पर पर्दा डालने जैसी है. अदालत ने रिकॉर्ड पर पाया कि इस मामले में पहला आदेश 11 मई 2026 को और दूसरा आदेश 10 जुलाई 2026 को पारित किया गया था, लेकिन राज्य सरकार और अधिकारियों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. केवल 25 अगस्त 2026 को तीसरे आदेश के बाद विभाग ने कुछ कारण बताओ नोटिस जारी किए. यह दिखाता है कि राज्य सरकार इस संवेदनशील क्षेत्र में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण को रोकने के प्रति कितनी गंभीर है.

खंडपीठ ने पाया कि बाहरी राज्यों के इलाकों जैसे चंडीगढ़, जीरकपुर, मोहाली, अमृतसर, नोएडा और दिल्ली के कुल 21 बिल्डरों को बड़ोग क्षेत्र में निर्माण की मंजूरी दी गई हैं, जिनमें से कई 6-6 मंजिला से ऊंची इमारतें खड़ी कर रहे हैं. हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, 1972 की धारा 118 के तहत इन गैर-हिमाचली बिल्डरों को किस आधार पर और किस उद्देश्य के लिए मंजूरियां दी गईं? क्या सरकार के पास कोई ऐसा डेटा है जो यह साबित करे कि यह नाजुक पहाड़ी क्षेत्र इतने बड़े पैमाने पर कंक्रीट के निर्माण को सहन कर सकता है? कोर्ट को बताया गया कि इस अनियंत्रित निर्माण के कारण क्षेत्र के प्राकृतिक जलमार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं और बोरवेल के जरिए धड़ल्ले से भूमिगत जल का दोहन किया जा रहा है.

खंडपीठ ने कहा कि, विशेषज्ञ विभागों का काम स्थानीय पर्यावरण को हो रहे नुकसान का आकलन करना है, लेकिन राज्य के अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं. हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को आदेश जारी किया कि वो पिछले एक दशक के दौरान सोलन (विशेष रूप से बड़ोग), नाहन और शिमला क्षेत्रों में धारा-118 के तहत दी गई सभी मंजूरियों का पूरा ब्यौरा अदालत के समक्ष रखे. साथ ही, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निदेशक को इन 21 बिल्डरों को दी गई बहुमंजिला इमारतों की मंजूरियों की पूरी सूची सौंपने को कहा गया है. मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को तय की गई है.

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