दहेज उत्पीड़न के सामान्य और अस्पष्ट आरोप आत्महत्या के लिए उकसाने को साबित करने के लिए नहीं पर्याप्त- हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या से जुड़े मामले में अहम टिप्पणी दी है.

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 11:30 AM IST

3 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि दहेज उत्पीड़न के लगाए गए सामान्य और अस्पष्ट आरोप किसी पर क्रूरता करने और आत्महत्या के लिए उकसाने को साबित करने के लिए काफी नहीं है. हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या से जुड़े एक मामले पर सुनवाई के दौरान की है. हिमाचल हाईकोर्ट में जस्टिस राकेश कैंथला की पीठ ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को सेट असाइड कर दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने आरोपी पति, उसकी माता और उसके भाई को दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी करार दिया था.

"सामान्य और अस्पष्ट आरोप, क्रूरता स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं"

जस्टिस राकेश कैंथला की सिंगल बेंच ने कैलाशबेन महेंद्र भाई पटेल बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पति तथा उसके रिश्तेदारों के विरुद्ध क्रूरता के संबंध में लगाए गए सामान्य और अस्पष्ट आरोप, क्रूरता स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं होते. सिंगल बेंच ने कहा कि वैवाहिक विवादों में आपराधिक मंशा से किए गए कृत्यों के आरोप प्रमाण पर आधारित होना चाहिए, अन्यथा दोषसिद्धि को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा. ऐसे में अदालत ने आरोपी को राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया.

"व्यापक आरोपों पर व्यक्ति को क्रिमिनल ट्रायल फेस करने के लिए बाध्य करना कोर्ट के प्रोसेस का दुरुपयोग मात्र है." - जस्टिस राकेश कैंथला, हिमाचल हाईकोर्ट

मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने टिप्पणी की किसी व्यक्ति को केवल सामान्य और व्यापक आरोपों के आधार पर आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए बाध्य करना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग मात्र है. न्यायमूर्ति कैंथला ने कहा कि किसी आपराधिक कृत्य का ठोस उदाहरण रिकॉर्ड पर लाए बिना व्यक्ति को क्रिमिनल ट्रायल का सामना करने के लिए बाध्य करना केवल कोर्ट के प्रोसेस का दुरुपयोग होगा.

क्या था पूरा मामला?

अभियोजन पक्ष का आरोप था कि सपना उर्फ किरण की शादी मार्च 2007 में आरोपी राम पाल से हुई थी. विवाह के लगभग एक माह बाद अभियुक्तों ने दहेज और धन की मांग शुरू कर दी. पीड़िता को उसके पति, सास मीनकी देवी और देवर संजीव कुमार द्वारा क्रूरता एवं दहेज उत्पीड़न का सामना करना पड़ा. आरोप लगाया गया कि अभियुक्तों ने दहेज और धन की मांग करते हुए मृतका को ताने देने और उसके साथ मारपीट करने लगे. जिसके बाद साल 2008 में पीड़िता ने कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी.

ट्रायल कोर्ट ने मामले में आरोपियों को माना दोषी

इस मामले में मृतका के पति, उसकी सास और देवर के को आरोपी बनाया गया था. आरोपियों पर IPC की धारा 498 (ए) दहेज उत्पीड़न, IPC की धारा 306 सेक्शन 34 के साथ यानी सलाह-मशवरे के बाद आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे मामले में दर्ज किया गया था. इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्तों को अपराध के लिए दोषी ठहराया था. जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है.

