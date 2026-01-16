ETV Bharat / state

दहेज उत्पीड़न के सामान्य और अस्पष्ट आरोप आत्महत्या के लिए उकसाने को साबित करने के लिए नहीं पर्याप्त- हाईकोर्ट

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि दहेज उत्पीड़न के लगाए गए सामान्य और अस्पष्ट आरोप किसी पर क्रूरता करने और आत्महत्या के लिए उकसाने को साबित करने के लिए काफी नहीं है. हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या से जुड़े एक मामले पर सुनवाई के दौरान की है. हिमाचल हाईकोर्ट में जस्टिस राकेश कैंथला की पीठ ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को सेट असाइड कर दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने आरोपी पति, उसकी माता और उसके भाई को दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी करार दिया था.

"सामान्य और अस्पष्ट आरोप, क्रूरता स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं"

जस्टिस राकेश कैंथला की सिंगल बेंच ने कैलाशबेन महेंद्र भाई पटेल बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पति तथा उसके रिश्तेदारों के विरुद्ध क्रूरता के संबंध में लगाए गए सामान्य और अस्पष्ट आरोप, क्रूरता स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं होते. सिंगल बेंच ने कहा कि वैवाहिक विवादों में आपराधिक मंशा से किए गए कृत्यों के आरोप प्रमाण पर आधारित होना चाहिए, अन्यथा दोषसिद्धि को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा. ऐसे में अदालत ने आरोपी को राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया.

"व्यापक आरोपों पर व्यक्ति को क्रिमिनल ट्रायल फेस करने के लिए बाध्य करना कोर्ट के प्रोसेस का दुरुपयोग मात्र है." - जस्टिस राकेश कैंथला, हिमाचल हाईकोर्ट

मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने टिप्पणी की किसी व्यक्ति को केवल सामान्य और व्यापक आरोपों के आधार पर आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए बाध्य करना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग मात्र है. न्यायमूर्ति कैंथला ने कहा कि किसी आपराधिक कृत्य का ठोस उदाहरण रिकॉर्ड पर लाए बिना व्यक्ति को क्रिमिनल ट्रायल का सामना करने के लिए बाध्य करना केवल कोर्ट के प्रोसेस का दुरुपयोग होगा.