धर्मशाला में कचरा प्रबंधन पर हाईकोर्ट का कड़ा संज्ञान, DC कांगड़ा, PCB अधिकारियों और MC को भेजे नोटिस
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह पाया कि धर्मशाला शहर में कचरे का प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से नहीं किया जा रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 10:02 AM IST
शिमला: पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल धर्मशाला में कचरे का निपटारा अवैज्ञानिक तरीके से करने को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है. प्रदेश उच्च न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों और धर्मशाला नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अदालत ने सभी प्रतिवादियों को निर्देश दिए हैं कि वे अगली सुनवाई तक या उससे पहले अपनी-अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है. मामले को अब आगामी सुनवाई के लिए 2 जुलाई 2026 को सूचीबद्ध किया गया है.
HRTC वर्कशॉप के नीचे हाईवे पर कचरा
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि धर्मशाला शहर में कचरे का प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से नहीं किया जा रहा है. इसके अलावा अदालत के संज्ञान में यह भी आया कि शहर का ठोस कचरा एचआरटीसी वर्कशॉप के ठीक नीचे हाईवे पर फेंका जा रहा है. अदालत ने माना कि ये गंभीर चिंता का विषय है.
सड़क की हालत बेहद खराब
सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कांगड़ा के पास स्थित निर्माणधीन स्टेट हाईवे की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की. यहां सुरंगों का निर्माण कार्य चल रहा है. अदालत ने पाया कि इस सड़क की हालत बेहद खराब है. अदालत ने यह भी कहा कि एक बार जब सुरंगें चालू हो जाएंगी, तो यह सड़क उपयोगहीन हो जाएगी, लेकिन राज्य सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है.
DC कांगड़ा, PCB अधिकारियों और MC को नोटिस
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धर्मशाला के सचिव को भी निर्देश जारी किए हैं. अदालत ने सचिव को कचरा निपटान स्थल और कांगड़ा के पास स्थित सड़क के संबंधित हिस्से का निरीक्षण करने के लिए कहा है. साथ ही निर्देश दिया गया है कि इन दोनों मुद्दों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सुनवाई की अगली तारीख तक या उससे पहले अदालत के सामने पेश की जाए.
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