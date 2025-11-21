हेडमास्टर्स के खाली पड़े 300 पदों को भरने में देरी का मामला, हाईकोर्ट का सरकार से जवाब तलब
स्कूलों में हेडमास्टरों के खाली पदों को प्रमोशन के जरिए भरने में देरी पर हाईकोर्ट प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 7:12 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के स्कूलों में हेडमास्टरों के खाली पड़े 300 पदों को प्रमोशन के जरिए भरने में देरी करने को लेकर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं. इस मामले में विनोद कुमार की तरफ से दाखिल याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने शिक्षा सचिव व स्कूल शिक्षा निदेशक को प्रार्थी द्वारा लगाए आरोपों पर जरूरी हिदायत पेश करने के भी आदेश दिए गए हैं.
प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग स्कूलों में हेडमास्टर के 300 पद खाली पड़े हैं, लेकिन शिक्षा विभाग उन पदों पर प्रमोशन नहीं कर रहा है. प्रार्थी का कहना है कि उसके मामले में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी यानी डीपीसी की मीटिंग 28 जुलाई 2025 को बुलाई गई थी. मीटिंग में इस संदर्भ में कार्रवाई भी पूरी हो गई थी. डीपीसी ने हेडमास्टर के पद पर प्रमोशन के लिए उनके नाम की सिफारिश भी की थी. शिक्षा विभाग ने न तो प्रमोशन लिस्ट जारी की है और न ही प्रमोशन का कोई ऑर्डर पास किया है.
याचिकाकर्ता का कहना है कि उसकी उम्र 57 साल और 11 महीने है. याचिकाकर्ता ने कहा कि अब वह इस माह के अंत में यानी 30 नवंबर को रिटायर होने वाला है. प्रार्थी की मांग है कि कोर्ट शिक्षा विभाग को निर्देश दे कि वह 28 जुलाई 2025 की डीपीसी की सिफारिशों पर कार्रवाई करे. कोर्ट ने शिक्षा विभाग को प्रार्थी की इस मांग पर एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए. कोर्ट ने कहा कि अगर प्रार्थी को लेकर डीपीसी ने 28 जुलाई 2025 को हेडमास्टर के पदों को प्रमोशन से भरने के लिए अपनी सिफारिशें कर दी थी तो आवश्यक कदम उठाया जाए. अदालत ने ये भी कहा कि अगर सिफारिशों को लागू करने में कोई और रुकावट नहीं है, तो शिक्षा विभाग अगली तारीख तक उसकी मांग का समाधान करें, क्योंकि वह जल्दी ही रिटायर होने वाला है.