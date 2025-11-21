ETV Bharat / state

हेडमास्टर्स के खाली पड़े 300 पदों को भरने में देरी का मामला, हाईकोर्ट का सरकार से जवाब तलब

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( File Photo )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के स्कूलों में हेडमास्टरों के खाली पड़े 300 पदों को प्रमोशन के जरिए भरने में देरी करने को लेकर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं. इस मामले में विनोद कुमार की तरफ से दाखिल याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने शिक्षा सचिव व स्कूल शिक्षा निदेशक को प्रार्थी द्वारा लगाए आरोपों पर जरूरी हिदायत पेश करने के भी आदेश दिए गए हैं. प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग स्कूलों में हेडमास्टर के 300 पद खाली पड़े हैं, लेकिन शिक्षा विभाग उन पदों पर प्रमोशन नहीं कर रहा है. प्रार्थी का कहना है कि उसके मामले में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी यानी डीपीसी की मीटिंग 28 जुलाई 2025 को बुलाई गई थी. मीटिंग में इस संदर्भ में कार्रवाई भी पूरी हो गई थी. डीपीसी ने हेडमास्टर के पद पर प्रमोशन के लिए उनके नाम की सिफारिश भी की थी. शिक्षा विभाग ने न तो प्रमोशन लिस्ट जारी की है और न ही प्रमोशन का कोई ऑर्डर पास किया है.