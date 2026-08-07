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'चेहरा देखकर नहीं बनाए जा सकते नियम', पूर्व CPS को सरकारी आवास जारी रखने पर HC नाराज़, सरकार को कारण बताओ नोटिस

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्य संसदीय सचिवों को आवंटित सरकारी आवास बनाए रखने के प्रदेश सरकार के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है. मामले पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि नियम किसी व्यक्ति का चेहरा देखकर नहीं बनाए जा सकते. अदालत ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए मुख्य सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि इस फैसले पर तत्काल रोक क्यों न लगाई जाए. मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त 2026 को होनी है. हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में इस मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ सुनवाई कर रही है.

पूर्व CPS को सरकारी आवास जारी रखने पर HC नाराज़

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि कोर्ट में पेश की गई मूल सरकारी फाइल से खुलासा हुआ कि 4 मई 2026 को मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद कैबिनेट ने छह पूर्व मुख्य संसदीय सचिवों के सरकारी आवास बनाए रखने को लेकर 14 नवंबर 2024 से नियमित करने का फैसला लिया था. अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट पहले ही मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां रद्द कर चुका है, ऐसे में वे सरकारी आवासों के पात्र नहीं थे. बावजूद इसके सरकार ने उन्हें बेदखल करने के बजाय अलॉटमेंट रूल्स, 1994 के नियम-24 का सहारा लेकर बिना किसी आवेदन के नियमों में ढील दे दी और केवल सामान्य लाइसेंस शुल्क पर आवास में रहने की अनुमति दे दी.