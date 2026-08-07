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'चेहरा देखकर नहीं बनाए जा सकते नियम', पूर्व CPS को सरकारी आवास जारी रखने पर HC नाराज़, सरकार को कारण बताओ नोटिस

अदालत ने पूछा है कि अब तक अन्य सरकारी कर्मचारियों के मामलों में कितनी बार ऐसी विशेष छूट दी गई है.

Himachal High Court on CPS Govt House Allotment
पूर्व CPS को सरकारी आवास जारी रखने पर हाईकोर्ट नाराज़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 11:32 AM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्य संसदीय सचिवों को आवंटित सरकारी आवास बनाए रखने के प्रदेश सरकार के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है. मामले पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि नियम किसी व्यक्ति का चेहरा देखकर नहीं बनाए जा सकते. अदालत ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए मुख्य सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि इस फैसले पर तत्काल रोक क्यों न लगाई जाए. मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त 2026 को होनी है. हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में इस मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ सुनवाई कर रही है.

पूर्व CPS को सरकारी आवास जारी रखने पर HC नाराज़

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि कोर्ट में पेश की गई मूल सरकारी फाइल से खुलासा हुआ कि 4 मई 2026 को मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद कैबिनेट ने छह पूर्व मुख्य संसदीय सचिवों के सरकारी आवास बनाए रखने को लेकर 14 नवंबर 2024 से नियमित करने का फैसला लिया था. अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट पहले ही मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां रद्द कर चुका है, ऐसे में वे सरकारी आवासों के पात्र नहीं थे. बावजूद इसके सरकार ने उन्हें बेदखल करने के बजाय अलॉटमेंट रूल्स, 1994 के नियम-24 का सहारा लेकर बिना किसी आवेदन के नियमों में ढील दे दी और केवल सामान्य लाइसेंस शुल्क पर आवास में रहने की अनुमति दे दी.

सरकार को कारण बताओ नोटिस

कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि अदालत ने स्वतः संज्ञान लेकर नोटिस जारी नहीं किया होता तो सरकार इस पूरे मामले को दबाकर रख देती. खंडपीठ ने इसे समानता के अधिकार के विपरीत और शक्तियों के मनमाने इस्तेमाल का मामला बताया. अदालत ने मुख्य सचिव से पूछा है कि अब तक अन्य सरकारी कर्मचारियों के मामलों में कितनी बार ऐसी विशेष छूट दी गई. इन छह पूर्व सीपीएस को बिना किसी औपचारिक आवेदन के यह लाभ किस आधार पर दिया गया, और पद समाप्त होने के बाद सरकारी आवास में रहने की अवधि के लिए उन पर कितना दंडात्मक किराया बनता है. इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत जवाब हलफनामे के साथ अदालत में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.

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