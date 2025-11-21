ETV Bharat / state

जल रक्षकों की पोस्ट के लिए इंटरव्यू लेने से जुड़ी शिकायत, हाईकोर्ट का सरकार को नोटिस

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जल रक्षकों के पदों के लिए साक्षात्कार लेने की शिकायत को लेकर दाखिल याचिका में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने सुंदरनगर, जिला मंडी निवासी विक्की पाल की तरफ से दायर याचिका में जल शक्ति विभाग के सचिव सहित विभाग के मुख्य अभियंता मंडी व प्रधान ग्राम पंचायत नालग से चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है.

याचिका में प्रार्थी ने शिकायत की है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 17 अप्रैल 2017 और 4 मई 2022 को जारी नोटिफिकेशन में कहा है कि जल शक्ति विभाग ‘जल रक्षक’ पद के लिए न तो साक्षात्कार ले सकते हैं और न ही इंटरव्यू के लिए नंबर तय कर सकते हैं. याचिका में आरोप है कि उपरोक्त नोटिफिकेशन के उलट, जल शक्ति विभाग ने पर्सनल इंटरव्यू के लिए 15 मार्क्स रख दिए, जबकि दस्तावेजों के मूल्यांकन के लिए सिर्फ 7 नंबर रखे गए. याचिकाकर्ता को उसके दस्तावेजों के लिए 3.50 मार्क्स दिए गए. वहीं, एक निजी प्रतिवादी कमलेश ठाकुर को 2.46 मार्क्स दिए गए. इंटरव्यू के दौरान, प्रार्थी को 8 मार्क्स दिए गए, जबकि कमलेश ठाकुर को 13.50 मार्क्स दिए गए.