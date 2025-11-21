ETV Bharat / state

जल रक्षकों की पोस्ट के लिए इंटरव्यू लेने से जुड़ी शिकायत, हाईकोर्ट का सरकार को नोटिस

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जल रक्षकों के पदों के लिए इंटरव्यू लेने की शिकायत पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (File Photo)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 7:30 AM IST

2 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जल रक्षकों के पदों के लिए साक्षात्कार लेने की शिकायत को लेकर दाखिल याचिका में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने सुंदरनगर, जिला मंडी निवासी विक्की पाल की तरफ से दायर याचिका में जल शक्ति विभाग के सचिव सहित विभाग के मुख्य अभियंता मंडी व प्रधान ग्राम पंचायत नालग से चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है.

याचिका में प्रार्थी ने शिकायत की है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 17 अप्रैल 2017 और 4 मई 2022 को जारी नोटिफिकेशन में कहा है कि जल शक्ति विभाग ‘जल रक्षक’ पद के लिए न तो साक्षात्कार ले सकते हैं और न ही इंटरव्यू के लिए नंबर तय कर सकते हैं. याचिका में आरोप है कि उपरोक्त नोटिफिकेशन के उलट, जल शक्ति विभाग ने पर्सनल इंटरव्यू के लिए 15 मार्क्स रख दिए, जबकि दस्तावेजों के मूल्यांकन के लिए सिर्फ 7 नंबर रखे गए. याचिकाकर्ता को उसके दस्तावेजों के लिए 3.50 मार्क्स दिए गए. वहीं, एक निजी प्रतिवादी कमलेश ठाकुर को 2.46 मार्क्स दिए गए. इंटरव्यू के दौरान, प्रार्थी को 8 मार्क्स दिए गए, जबकि कमलेश ठाकुर को 13.50 मार्क्स दिए गए.

प्रार्थी का आरोप है कि इंटरव्यू के दौरान निजी प्रतिवादी को दिए गए गैर-कानूनी मार्क्स की वजह से, उसके कुल मार्क्स 15.96 मार्क्स हो गए, जबकि प्रार्थी को 11.50 मार्क्स मिले. कोर्ट ने प्रार्थी द्वारा लगाए आरोपों को ध्यान में रखते हुए जवाब दायर करने के आदेश दिए. इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है कि निजी प्रतिवादी की नियुक्ति याचिका के निपटारे पर ही निर्भर करेगी.

