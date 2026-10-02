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चेक बाउंस होने पर सेल डीड रद्द नहीं होगी, विक्रेता केवल बकाया राशि की कर सकता है वसूली: हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संपत्ति की बिक्री और भुगतान से जुड़े एक मामले में स्पष्ट किया है कि सेल डीड (बिक्री विलेख) के निष्पादन और पंजीकरण के बाद केवल बिक्री राशि का भुगतान न होने या चेक बाउंस होने के आधार पर उसे रद्द नहीं किया जा सकता. अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में विक्रेता के पास बकाया बिक्री राशि की वसूली के लिए दीवानी मुकदमा दायर करने का कानूनी विकल्प उपलब्ध है, लेकिन केवल भुगतान न होने के आधार पर संपत्ति का मालिकाना हक वापस लेने के लिए सेल डीड को निरस्त नहीं कराया जा सकता. न्यायाधीश विरेंदर सिंह ने मधु नेगी की याचिका स्वीकार करते हुए सोलन की निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया. साथ ही, अदालत ने दीवानी प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 7 नियम 11 के तहत विक्रेताओं का मूल मुकदमा खारिज कर दिया.