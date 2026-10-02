चेक बाउंस होने पर सेल डीड रद्द नहीं होगी, विक्रेता केवल बकाया राशि की कर सकता है वसूली: हाईकोर्ट
अदालत ने कहा, केवल भुगतान न होने के आधार पर संपत्ति का मालिकाना हक वापस लेने के लिए सेल डीड निरस्त नहीं कराया जा सकता.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 9:16 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संपत्ति की बिक्री और भुगतान से जुड़े एक मामले में स्पष्ट किया है कि सेल डीड (बिक्री विलेख) के निष्पादन और पंजीकरण के बाद केवल बिक्री राशि का भुगतान न होने या चेक बाउंस होने के आधार पर उसे रद्द नहीं किया जा सकता. अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में विक्रेता के पास बकाया बिक्री राशि की वसूली के लिए दीवानी मुकदमा दायर करने का कानूनी विकल्प उपलब्ध है, लेकिन केवल भुगतान न होने के आधार पर संपत्ति का मालिकाना हक वापस लेने के लिए सेल डीड को निरस्त नहीं कराया जा सकता. न्यायाधीश विरेंदर सिंह ने मधु नेगी की याचिका स्वीकार करते हुए सोलन की निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया. साथ ही, अदालत ने दीवानी प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 7 नियम 11 के तहत विक्रेताओं का मूल मुकदमा खारिज कर दिया.
बिक्री राशि का भुगतान न होने पर विक्रेताओं ने दायर किया था मुकदमा
गणेश दत्त शर्मा और राम प्रभा शर्मा ने सोलन जिले के मौजा बासल, पट्टी कैथड़ में स्थित अपनी भूमि और मकान को मधु नेगी के पक्ष में बेचने के लिए 21 मार्च 2016 को सेल डीड निष्पादित की थी. संपत्ति का सौदा 56 लाख रुपये में हुआ था. सेल डीड में उल्लेख किया गया था कि भुगतान बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलन के चेक के माध्यम से किया गया है.
विक्रेताओं का आरोप था कि खरीदार मधु नेगी और उनके पति के कहने पर उन्होंने कुछ दिनों तक चेक बैंक में जमा नहीं किया. इसके बाद उन्हें पता चला कि बिक्री राशि का भुगतान किए बिना ही खरीदार ने अगले दिन संपत्ति बैंक के पास बंधक रख दी थी. विक्रेताओं ने इसे धोखाधड़ी बताते हुए निचली अदालत में दीवानी मुकदमा दायर किया. उन्होंने सेल डीड को शून्य घोषित करने और संपत्ति का मालिकाना हक वापस दिलाने की मांग की थी.
निचली अदालत ने कहा था, साक्ष्य के आधार पर होगा फैसला
मुकदमे के दौरान मधु नेगी ने सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन दायर कर वादपत्र खारिज करने की मांग की. उनका पक्ष था कि विक्रेताओं की ओर से प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर सेल डीड निरस्त करने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता है. हालांकि, निचली अदालत ने आवेदन खारिज कर दिया था. अदालत का कहना था कि मामले में उठाए गए मुद्दों का निर्णय साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही किया जा सकता है. इसके बाद मधु नेगी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 का दिया हवाला
हाईकोर्ट ने मामले में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों और संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 54 के कानूनी प्रावधानों पर विचार किया. अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून के तहत बिक्री का अर्थ कीमत के भुगतान या उसके भुगतान के वादे के बदले संपत्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण है. यदि बिक्री विलेख निष्पादित और पंजीकृत हो चुका है, तो केवल इस आधार पर कि बिक्री की पूरी राशि या उसका कोई हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ, बिक्री को अमान्य नहीं माना जा सकता. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भुगतान न होने की स्थिति में विक्रेता बकाया राशि की वसूली के लिए मुकदमा दायर कर सकते हैं, लेकिन इससे अपने आप पंजीकृत सेल डीड रद्द करने का अधिकार नहीं मिल जाता.
हाईकोर्ट ने पलटा निचली अदालत का आदेश
हाईकोर्ट ने पाया कि, संबंधित सेल डीड में स्पष्ट रूप से दर्ज था कि विक्रेताओं को पूरी बिक्री राशि प्राप्त हो चुकी है और संपत्ति का कब्जा क्रेता को सौंप दिया गया है. इन परिस्थितियों में केवल भुगतान न होने के आरोप के आधार पर सेल डीड निरस्त कराने का मुकदमा जारी रखने का कानूनी आधार नहीं बनता. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए मधु नेगी की याचिका स्वीकार कर ली और विक्रेताओं के मूल दीवानी मुकदमे को सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज कर दिया.
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