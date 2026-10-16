चरस की मात्रा तय करने में पैकेट का वजन जोड़ने पर हाईकोर्ट ने जताई आपत्ति, दोबारा आरोप तय करने के आदेश
कोर्ट ने कहा, NDPS एक्ट की धारा 52ए(4) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मादक पदार्थ की मात्रा के आधार पर आरोप तय किए जाने चाहिए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 7:35 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम (NDPS Act) से जुड़े एक मामले में विशेष न्यायाधीश द्वारा तय किए गए आरोप को रद्द करते हुए ट्रायल कोर्ट को नए सिरे से आरोप तय करने के निर्देश दिए हैं. मामले में मादक पदार्थ की कुल मात्रा निर्धारित करने के दौरान चरस के साथ उसे रखने वाले बैग और चरस में लिपटी पॉलीथिन का वजन भी जोड़ दिया गया था. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी के खिलाफ आरोप तय करते समय इन्वेंट्री यानी सूचीकरण की कार्यवाही में दर्ज मादक पदार्थ की प्रमाणित मात्रा को ध्यान में रखना आवश्यक है.
न्यायाधीश चिराग भानु सिंह ने अपने आदेश में कहा कि, "ट्रायल कोर्ट को इन्वेंट्री कार्यवाही में दर्ज 996 ग्राम चरस की मात्रा के आधार पर नए सिरे से आरोप तय करने होंगे. विशेष न्यायाधीश ने इससे पहले 1 किलो 2 ग्राम की कुल मात्रा के आधार पर आरोप तय किए थे. इस वजन में चरस के अतिरिक्त उसे रखने के लिए इस्तेमाल किए गए बैग और मादक पदार्थ में लिपटी पॉलीथिन का वजन भी शामिल था."
मात्रा के अंतर से बदल जाती है अपराध की श्रेणी
मामले में मादक पदार्थ की मात्रा महत्वपूर्ण है, क्योंकि निर्धारित वजन के आधार पर अपराध की श्रेणी और संभावित सजा में अंतर पड़ता है. उपलब्ध तथ्यों के अनुसार, 996 ग्राम चरस कमर्शियल क्वांटिटी से कम की श्रेणी में आती है, जबकि 1 किलो 2 ग्राम की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी में आती है. इन दोनों श्रेणियों के लिए कानून में अलग-अलग अवधि के कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है. ऐसे में चरस की वास्तविक मात्रा निर्धारित करना आरोप तय करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हो जाता है. हाईकोर्ट ने इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए विशेष न्यायाधीश के आदेश में तय किए गए आरोप को रद्द कर दिया और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नए सिरे से आरोप तय करने के निर्देश दिए.
धारा 52ए के तहत सूचीकरण की कार्यवाही महत्वपूर्ण
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम की धारा 52ए के उद्देश्य पर भी प्रकाश डाला. कोर्ट ने कहा कि, इस प्रावधान का उद्देश्य जांच प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करना है. अदालत ने यह भी माना कि सूचीकरण की कार्यवाही साक्ष्य से जुड़ा एक अनिवार्य नियम है और इसके अनुपालन के अभाव में संबंधित सामग्री को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने में समस्या उत्पन्न हो सकती है.
कोर्ट के अनुसार, जब सूचीकरण की कार्यवाही को प्राथमिक साक्ष्य माना गया है, तो न्याय और निष्पक्षता के हित में इस कार्यवाही के दौरान ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रमाणित मादक पदार्थ की मात्रा को आरोपी से बरामद मात्रा के रूप में माना जाना चाहिए. इसी प्रमाणित मात्रा के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए जाने चाहिए.
आरोप तय करते समय सामग्री की जांच जरूरी
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि, मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत आरोप तय करते समय ट्रायल कोर्ट को अपने सामने उपलब्ध सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए. आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 228 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 251 के तहत आरोप तय करते समय इन्वेंट्री कार्यवाही में दर्ज मादक पदार्थ के वजन को प्रमुख आधार बनाया जाना चाहिए.
अदालत ने कहा कि, NDPS एक्ट की धारा 52ए(4) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मादक पदार्थ की मात्रा के आधार पर ही आरोप तय किए जाने चाहिए. इससे कानून के अनुपालन में स्पष्टता आएगी, अनावश्यक उलझनें दूर होंगी और विभिन्न मामलों में एकरूपता सुनिश्चित होगी. कोर्ट के अनुसार, कानून के शासन वाले देश में ऐसी एकरूपता बुनियादी आवश्यकता है. इस तरह हाईकोर्ट ने मादक पदार्थ की मात्रा निर्धारित करने में पैकेजिंग सामग्री के वजन को शामिल करने से जुड़े मुद्दे पर विशेष न्यायाधीश के आदेश को रद्द करते हुए ट्रायल कोर्ट को इन्वेंट्री कार्यवाही में प्रमाणित 996 ग्राम चरस के आधार पर नए सिरे से आरोप तय करने के निर्देश जारी किए हैं.
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