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चरस की मात्रा तय करने में पैकेट का वजन जोड़ने पर हाईकोर्ट ने जताई आपत्ति, दोबारा आरोप तय करने के आदेश

चरस की मात्रा तय करने में पैकेट का वजन जोड़ने पर हाईकोर्ट ने जताई आपत्ति ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम (NDPS Act) से जुड़े एक मामले में विशेष न्यायाधीश द्वारा तय किए गए आरोप को रद्द करते हुए ट्रायल कोर्ट को नए सिरे से आरोप तय करने के निर्देश दिए हैं. मामले में मादक पदार्थ की कुल मात्रा निर्धारित करने के दौरान चरस के साथ उसे रखने वाले बैग और चरस में लिपटी पॉलीथिन का वजन भी जोड़ दिया गया था. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी के खिलाफ आरोप तय करते समय इन्वेंट्री यानी सूचीकरण की कार्यवाही में दर्ज मादक पदार्थ की प्रमाणित मात्रा को ध्यान में रखना आवश्यक है.

न्यायाधीश चिराग भानु सिंह ने अपने आदेश में कहा कि, "ट्रायल कोर्ट को इन्वेंट्री कार्यवाही में दर्ज 996 ग्राम चरस की मात्रा के आधार पर नए सिरे से आरोप तय करने होंगे. विशेष न्यायाधीश ने इससे पहले 1 किलो 2 ग्राम की कुल मात्रा के आधार पर आरोप तय किए थे. इस वजन में चरस के अतिरिक्त उसे रखने के लिए इस्तेमाल किए गए बैग और मादक पदार्थ में लिपटी पॉलीथिन का वजन भी शामिल था."