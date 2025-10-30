ETV Bharat / state

सीएम सुक्खू की पत्नी के निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी धांधली का आरोप, सरकार व सीबीआई को हाईकोर्ट का नोटिस

शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर के निर्वाचन क्षेत्र देहरा में विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाया गया है. ये आरोप पूर्व विधायक होशियार सिंह ने लगाए हैं. इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर पूर्व विधायक होशियार सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार सहित सीबीआई व कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने सभी प्रतिवादियों से 11 दिसंबर तक जवाब तलब किया है.

पूर्व विधायक होशियार सिंह का आरोप है कि देहरा में विधानसभा चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है और इस धांधली की सीबीआई जांच की जाए. याचिकाकर्ता व पूर्व विधायक होशियार सिंह ने आरोप लगाया है कि 10 जून को जिला कांगड़ा के देहरा विधानसभा उपचुनाव के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर को लाभ पहुंचाने के लिए आचार संहिता के दौरान महिला मंडलों को पचास-पचास हजार रुपए बांटे गए.

आरोप है कि यह रकम केसीसीबी यानी कांगड़ा सेंट्रव कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से चुनिंदा महिला मंडलों को बांटे गए. आरोप है कि करीब 170 महिला मंडलों में से 67 महिला मंडलों को 35.50 लाख रुपए बांटे गए. ये रकम केसीसीबी विधान मंडल की स्वीकृति से बांटने का आरोप लगाया गया है.