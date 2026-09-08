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हाईकोर्ट पहुंचा नकली दवा निर्माण और करोड़ों की GST चोरी से जुड़ा मामला, सरकार समेत अन्य प्रतिवादियों को नोटिस

मामले में ड्रग विभाग की कार्रवाई का भी उल्लेख करते हुए बताया गया कि विभाग ने जुलाई 2023 में ही संबंधित पक्षों का थोक दवा लाइसेंस रद्द कर दिया था. इसके बावजूद मामला आगे बढ़ता रहा और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई. हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद नालागढ़ की अदालत ने जनवरी 2024 में आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर दिया था. अब जून 2026 में दायर एक प्रतिनिधित्व के आधार पर इस पूरे मामले में बड़े पैमाने पर कथित वित्तीय अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों के आरोप सामने आए हैं.

याचिका में आरोप लगाए गए हैं कि संबंधित कंपनी के निदेशकों ने 275 किलोग्राम नकली दवा एक्सप्लोटेब के बिक्री रिकॉर्ड को छुपाया और बिना वैध लाइसेंस के भारी मात्रा में फर्जी दवाइयों का निर्माण किया. आरोपों के अनुसार ये पूरा मामला ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में नकली दवाइयों के निर्माण, नकली पहचान पत्र के इस्तेमाल और करोड़ों रुपये की जीएसटी चोरी से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत एस. संधावालिया और न्यायाधीश चिराग भानु सिंह की खंडपीठ ने अनमोल सिंह राणा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है.

प्रतिनिधित्व के मुताबिक इस पूरे मामले में 27 से 28 टन फार्मास्युटिकल सामग्री के रॉ मैटेरियल की अवैध सप्लाई, धोखाधड़ी और बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी की बात सामने आई है. याचिका में इस कथित अवैध कारोबार से कमाए गए काले धन की भी गहन जांच की आवश्यकता जताई गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की भूमिका और उसकी ओर से जताई गई असमर्थता का भी उल्लेख किया गया है. रिकॉर्ड के अनुसार स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने 1 जुलाई 2026 को एक पत्र लिखकर इस मामले की जांच में अपनी लाचारी व्यक्त की थी.

विजिलेंस की ओर से कहा गया था कि उसके पास इतनी जटिल वित्तीय हेराफेरी की जांच के लिए आवश्यक जनशक्ति और संसाधन उपलब्ध नहीं हैं. इसके अलावा राजस्व विभाग के कामकाज और उससे जुड़े डोमेन ज्ञान की कमी को भी जांच में बड़ी बाधा बताया गया. इस तरह मामला केवल कथित नकली दवाइयों के निर्माण और बिक्री तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि इसमें कथित तौर पर कच्चे माल की अवैध सप्लाई, बिक्री रिकॉर्ड छिपाने, धोखाधड़ी, जीएसटी चोरी और अवैध रूप से अर्जित धन की जांच जैसे गंभीर पहलू भी शामिल हैं.

7 अक्तूबर को होगी अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार और मामले से जुड़े अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने इस मामले में उठाए गए आरोपों और जांच से जुड़े पहलुओं पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. साथ ही अन्य आरोपियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं. मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई है. हाईकोर्ट के समक्ष अब सरकार और अन्य प्रतिवादियों को उन आरोपों और जांच से संबंधित स्थिति पर अपना पक्ष रखना होगा, जिनका उल्लेख जनहित याचिका और जून 2026 में दिए गए प्रतिनिधित्व में किया गया है. विशेष रूप से स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से जांच के लिए मैनपावर, संसाधनों और राजस्व विभाग से जुड़े डोमेन ज्ञान की कमी का हवाला दिए जाने के बाद यह मामला और महत्वपूर्ण हो गया है. अदालत के अगले कदम के बाद ये स्पष्ट होगा कि कथित नकली दवा निर्माण, फार्मास्युटिकल रॉ मैटेरियल की अवैध सप्लाई और जीएसटी चोरी से जुड़े आरोपों की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है.

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