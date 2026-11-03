'बेदखली के खिलाफ अपील दायर करने की समय सीमा आदेश के प्रकाशन से होगी शुरू' दुकान से बेदखली के मामले में हाईकोर्ट से राहत
बेदखली के मामले में याचिकाकर्ता को राहत दी. राशि जमा करने पर अपील लंबित रहने तक दुकान का कब्जा याचिकाकर्ता को वापस होगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 4:06 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी से जुड़े दुकान से बेदखली के मामले में याचिकाकर्ता को बड़ी राहत दी है. न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने 2 नवंबर 2026 को सुनाए फैसले में शिमला मंडल के मंडलायुक्त की ओर से 23 सितंबर 2025 को पारित आदेश को रद्द कर दिया. मंडलायुक्त ने बेदखली के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने में हुई देरी को माफ करने की अर्जी खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता दो सप्ताह के भीतर सितंबर 2017 से 20 फरवरी 2026 तक के बकाया किराये के 7,75,710 रुपये जमा करवाए. इसके बाद मंडलायुक्त अपील पर गुण-दोष के आधार पर फैसला करेंगे. राशि जमा करने पर अपील लंबित रहने तक दुकान का कब्जा भी याचिकाकर्ता को वापस देना होगा.
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक प्रिमाइसेज एंड लैंड (इविक्शन एंड रेंट रिकवरी) अधिनियम, 1971 की धारा 9(2) के तहत बेदखली के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की 30 दिन की समयसीमा आदेश के प्रकाशन की तारीख से शुरू होती है. इस मामले में दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि उपमंडलाधिकारी-सह-कलेक्टर, सोलन की ओर से 10 नवंबर 2023 को पारित बेदखली का आदेश प्रकाशित नहीं किया गया था. आदेश में भी इसके प्रकाशन का कोई निर्देश नहीं था. अदालत ने कहा कि जब प्रकाशन की तारीख ही निर्धारित नहीं है तो अपील दायर करने की समयसीमा की गणना संभव नहीं है. ऐसी स्थिति में मंडलायुक्त को देरी माफ करने की अर्जी खारिज करने के बजाय उस पर गुण-दोष के आधार पर विचार करना चाहिए था.
अदालत ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता ने गलत कानूनी सलाह के कारण पहले जिला न्यायाधीश, सोलन की अदालत में अपील दायर की थी. वहां अपील सुनवाई योग्य नहीं होने के कारण उसे वापस लेकर मंडलायुक्त के समक्ष दायर किया गया, जिससे अतिरिक्त देरी हुई. हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सरवन कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले का हवाला देते हुए कहा कि आदेश का प्रकाशन आम जनता तक उसकी सूचना पहुंचाने से संबंधित है. व्यक्तिगत रूप से सूचना देना प्रकाशन नहीं माना जा सकता. अदालत ने माना कि आदेश प्रकाशित नहीं होने की स्थिति में देरी के आधार पर राहत से इनकार करना उचित नहीं था.
मामले के अनुसार, उत्तम चंद के खिलाफ किराये का बकाया भुगतान नहीं करने पर विश्वविद्यालय ने बेदखली की कार्यवाही शुरू की थी. उपमंडलाधिकारी-सह-कलेक्टर, सोलन ने 10 नवंबर 2023 को दुकान से बेदखली का आदेश पारित किया. इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने जिला न्यायाधीश, सोलन के समक्ष अपील की, लेकिन वह सुनवाई योग्य नहीं थ. इसके बाद मंडलायुक्त के समक्ष अपील के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत देरी माफ करने की अर्जी लगाई गई, जिसे खारिज कर दिया गया. इसके बाद उत्तम चंद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. हाईकोर्ट ने मंडलायुक्त को राजस्व अपील का फैसला करने के निर्देश दिए. साथ ही स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता नियमित किराया जमा करे, अन्यथा विश्वविद्यालय दंडात्मक किराया वसूल सकेगा.
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