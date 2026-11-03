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'बेदखली के खिलाफ अपील दायर करने की समय सीमा आदेश के प्रकाशन से होगी शुरू' दुकान से बेदखली के मामले में हाईकोर्ट से राहत

हिमाचल हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी से जुड़े दुकान से बेदखली के मामले में याचिकाकर्ता को बड़ी राहत दी है. न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने 2 नवंबर 2026 को सुनाए फैसले में शिमला मंडल के मंडलायुक्त की ओर से 23 सितंबर 2025 को पारित आदेश को रद्द कर दिया. मंडलायुक्त ने बेदखली के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने में हुई देरी को माफ करने की अर्जी खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता दो सप्ताह के भीतर सितंबर 2017 से 20 फरवरी 2026 तक के बकाया किराये के 7,75,710 रुपये जमा करवाए. इसके बाद मंडलायुक्त अपील पर गुण-दोष के आधार पर फैसला करेंगे. राशि जमा करने पर अपील लंबित रहने तक दुकान का कब्जा भी याचिकाकर्ता को वापस देना होगा.

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक प्रिमाइसेज एंड लैंड (इविक्शन एंड रेंट रिकवरी) अधिनियम, 1971 की धारा 9(2) के तहत बेदखली के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की 30 दिन की समयसीमा आदेश के प्रकाशन की तारीख से शुरू होती है. इस मामले में दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि उपमंडलाधिकारी-सह-कलेक्टर, सोलन की ओर से 10 नवंबर 2023 को पारित बेदखली का आदेश प्रकाशित नहीं किया गया था. आदेश में भी इसके प्रकाशन का कोई निर्देश नहीं था. अदालत ने कहा कि जब प्रकाशन की तारीख ही निर्धारित नहीं है तो अपील दायर करने की समयसीमा की गणना संभव नहीं है. ऐसी स्थिति में मंडलायुक्त को देरी माफ करने की अर्जी खारिज करने के बजाय उस पर गुण-दोष के आधार पर विचार करना चाहिए था.