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फोरलेन पर बिना परमिट बसें न चलाने को लेकर हाईकोर्ट के सख्त निर्देश, HRTC-CTU, पंजाब और हरियाणा रोडवेज पर भी लागू होगा आदेश

नौणी से शुरू होने वाले फोरलेन पर बिना वैध परमिट बसें चलाने पर रोक ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ मनाली फोरलेन पर बिलासपुर में नौणी से शुरू होने वाले फोरलेन पर बिना वैध परमिट बसें चलाने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने स्पष्ट किया है कि नियम सभी बस ऑपरेटरों पर समान रूप से लागू होंगे. निजी बसों के साथ HRTC, CTU, पंजाब रोडवेज और हरियाणा रोडवेज की ऐसी बसों को भी फोरलेन पर चलने की अनुमति नहीं होगी, जिनके पास इसके लिए वैध परमिट नहीं है. न्यायाधीश संदीप शर्मा ने चार याचिकाओं का निपटारा करते हुए आरटीओ बिलासपुर और पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को इस संबंध में निर्देश जारी किए.

अदालत ने कहा कि बस ऑपरेटरों को रूट परमिट के अनुसार चलने के लिए बाध्य करते समय राज्य सरकार पिक एंड चूज यानी चुनिंदा नीति नहीं अपना सकती. यदि निजी बसों को फोरलेन पर चलने से रोका जा रहा है तो समान स्थिति वाले सरकारी परिवहन निगमों की बसों को भी इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती. अदालत ने आरटीओ को सुनिश्चित करने को कहा कि नौणी से शुरू होने वाले फोरलेन पर बिना परमिट कोई बस न चले.