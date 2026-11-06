फोरलेन पर बिना परमिट बसें न चलाने को लेकर हाईकोर्ट के सख्त निर्देश, HRTC-CTU, पंजाब और हरियाणा रोडवेज पर भी लागू होगा आदेश
हाईकोर्ट ने नौणी से शुरू होने वाले फोरलेन पर बिना वैध परमिट बसें चलाने पर. सभी रोडवेज पर समान नियम लागू करने के निर्देश.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 5:32 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 5:38 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ मनाली फोरलेन पर बिलासपुर में नौणी से शुरू होने वाले फोरलेन पर बिना वैध परमिट बसें चलाने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने स्पष्ट किया है कि नियम सभी बस ऑपरेटरों पर समान रूप से लागू होंगे. निजी बसों के साथ HRTC, CTU, पंजाब रोडवेज और हरियाणा रोडवेज की ऐसी बसों को भी फोरलेन पर चलने की अनुमति नहीं होगी, जिनके पास इसके लिए वैध परमिट नहीं है. न्यायाधीश संदीप शर्मा ने चार याचिकाओं का निपटारा करते हुए आरटीओ बिलासपुर और पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को इस संबंध में निर्देश जारी किए.
अदालत ने कहा कि बस ऑपरेटरों को रूट परमिट के अनुसार चलने के लिए बाध्य करते समय राज्य सरकार पिक एंड चूज यानी चुनिंदा नीति नहीं अपना सकती. यदि निजी बसों को फोरलेन पर चलने से रोका जा रहा है तो समान स्थिति वाले सरकारी परिवहन निगमों की बसों को भी इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती. अदालत ने आरटीओ को सुनिश्चित करने को कहा कि नौणी से शुरू होने वाले फोरलेन पर बिना परमिट कोई बस न चले.
पूरा मामला निजी बस ऑपरेटरों की याचिकाओं से जुड़ा है. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनके रूट परमिट के अनुसार बसें नौणी, घंभरपुल और स्वारघाट के रास्ते चलनी हैं, लेकिन नवंबर 2024 से उन्हें नौणी से फोरलेन का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी. आठ अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के तहत उन्हें फोरलेन पर बसें चलाने से रोक दिया गया, जबकि HRTC, CTU, पंजाब और हरियाणा रोडवेज की बसें वहां चल रही थीं. उन्होंने इसे भेदभाव बताते हुए रूट परमिट में संशोधन के लिए लंबित आवेदनों पर फैसला लेने की मांग की थी.
सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर कार्रवाई की गई थी, क्योंकि फोरलेन से बसें चलने के कारण घंभरपुल, स्वारघाट, कलर और पंजपेरी के निवासी नियमित बस सेवा से वंचित हो रहे थे. अदालत ने आरटीओ को याचिकाकर्ताओं के रूट परमिट में संशोधन के अनुरोध पर अधिमानतः चार सप्ताह में सुनवाई के बाद स्पष्ट आदेश पारित करने को कहा है. मामले को अनुपालन के लिए 15 दिसंबर 2026 को सूचीबद्ध किया गया है.
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