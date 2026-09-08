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वकील से संपर्क नहीं तो मुवक्किल को नहीं सजा सकता कोर्ट, हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेशों को किया रद्द

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब भी किसी मामले में वकील 'नो इंस्ट्रक्शंस' की दलील देता है, तो न्याय के हित में अदालत की जिम्मेदारी बनती है कि वो संबंधित पक्षकार को स्वयं उपस्थित होने के लिए नया और फ्रेश नोटिस जारी करे. कोर्ट ने माना कि बिना पक्षकार को प्रभावी सूचना और सुनवाई का अवसर दिए एकतरफा कार्रवाई करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने वाहन मालिक दुर्गा सिंह की अपील स्वीकार करते हुए क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा अगस्त 2019 में उनकी अर्जी खारिज किए जाने के फैसले को भी रद्द कर दिया. इस फैसले के जरिए हाईकोर्ट ने यह संदेश स्पष्ट किया है कि वकील और मुवक्किल के बीच संपर्क न होने की स्थिति का खामियाजा सीधे पक्षकार को एकतरफा कार्रवाई के रूप में नहीं भुगतना चाहिए और अदालत को ये सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का वास्तविक और प्रभावी अवसर मिले.

ऐसी स्थिति में न्याय के हित में संबंधित पक्षकार को वास्तविक सुनवाई की तारीख की जानकारी देते हुए नया नोटिस जारी करना आवश्यक है, ताकि उसे अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिल सके. न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने वाहन मालिक दुर्गा सिंह की ओर से दायर अपील को स्वीकार करते हुए मोटर एक्सीडेंट क्लेम के मामले में ट्रिब्यूनल मंडी के आदेश को रद्द कर दिया.

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना से जुड़े एक क्लेम मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को सर्वोपरि रखते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मामले में पक्षकार का वकील यह कहता है कि उसे अपने मुवक्किल से कोई निर्देश नहीं मिल रहे हैं, तो अदालत महज इस आधार पर पक्षकार के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई नहीं कर सकती.

21 जनवरी 2007 को मनाली से पांगना जा रही एक महिंद्रा पिकअप करसोग के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. हादसे में वाहन चालक धरम पाल की मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार देश राज गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल देश राज ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल मंडी के समक्ष मुआवजे के लिए याचिका दायर की थी. मामले की सुनवाई के दौरान 9 जनवरी 2012 को वाहन मालिक दुर्गा सिंह के वकील ने अदालत को बताया कि बार-बार याद दिलाने के बावजूद उनका मुवक्किल उनसे संपर्क नहीं कर रहा है. वकील के इस बयान के आधार पर ट्रिब्यूनल ने वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी और 30 मार्च 2012 को देश राज के पक्ष में 23,000 रुपये ब्याज सहित हर्जाना देने का आदेश पारित कर दिया. दुर्गा सिंह को इस आदेश की जानकारी नवंबर 2012 में उस समय मिली, जब उन्हें हर्जाने की राशि की वसूली के संबंध में कोर्ट समन प्राप्त हुआ.

इसके बाद वाहन मालिक ने क्लेम ट्रिब्यूनल के समक्ष एकतरफा पारित आदेश को रद्द करने की मांग की. दुर्गा सिंह ने अपनी अर्जी में कहा कि उन्हें उनके वकील की ओर से ऐसा कोई पत्र कभी प्राप्त नहीं हुआ था, जिसमें उन्हें मामले की सुनवाई या अदालत में पेश होने के संबंध में जानकारी दी गई हो. हालांकि, अगस्त 2019 में क्लेम ट्रिब्यूनल ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। इसके बाद दुर्गा सिंह ने हाईकोर्ट का रुख किया.



पक्षकार को उचित अवसर देना प्राकृतिक न्याय की मूल भावना: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि भारतीय जनमानस में कानूनी साक्षरता का स्तर कम है और किसी दीवानी अथवा क्लेम मामले में यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि मुवक्किल हर छोटी तारीख पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद रहेगा. सामान्य तौर पर पक्षकार अपने मामले की पैरवी के लिए वकील पर निर्भर रहता है. ऐसे में यदि वकील अदालत में यह कहता है कि उसके पास मुवक्किल से कोई निर्देश नहीं हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि पक्षकार को सुनवाई के अधिकार से ही वंचित कर दिया जाए. कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में पक्षकार को उचित अवसर देना प्राकृतिक न्याय की मूल भावना है. अदालत ने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों का भी हवाला दिया.

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