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नियुक्ति के समय JBT के साथ सब कुछ भला, बाद में मनचाहे जिले में ट्रांसफर को तड़पने लगते हैं, हाई कोर्ट की तीखी टिप्पणी

हिमाचल हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी शिक्षकों के एक मामले में तीखी टिप्पणी की है. मामला जिला काडर कर्मचारियों के अंतर जिला यानी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर से जुड़ा है. एक जेबीटी (जूनियर बेसिक टीचर) शिक्षक की याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले में अहद आदेश भी जारी किए. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जिला कैडर कर्मचारियों के अंतर जिला तबादला कोटे में कटौती करने के लिए कहा है. साथ ही अदालत ने नियुक्ति प्राप्त जिले में न्यूनतम कार्यकाल को कम से कम 15 वर्ष तक बढ़ाने पर विचार करने के आदेश दिए हैं. अंतर जिला तबादला नीति के तहत ट्रांसफर चाहने वालों के लिए पांच प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है. इसके अलावा पात्रता के लिए कम से कम 5 वर्ष का कार्यकाल नियुक्ति प्राप्त जिले में होना अनिवार्य किया गया है. कोर्ट ने अंतरजिला तबादला चाहने वाले एक जेबीटी शिक्षक की याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद महाधिवक्ता को अदालत के सुझाव से सरकार को अवगत करवाने को कहा है. हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती