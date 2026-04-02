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नियुक्ति के समय JBT के साथ सब कुछ भला, बाद में मनचाहे जिले में ट्रांसफर को तड़पने लगते हैं, हाई कोर्ट की तीखी टिप्पणी

हिमाचल हाईकोर्ट ने जिला काडर कर्मचारियों के इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर मामले में सख्त टिप्पणी की है.

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 8:39 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी शिक्षकों के एक मामले में तीखी टिप्पणी की है. मामला जिला काडर कर्मचारियों के अंतर जिला यानी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर से जुड़ा है. एक जेबीटी (जूनियर बेसिक टीचर) शिक्षक की याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले में अहद आदेश भी जारी किए.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जिला कैडर कर्मचारियों के अंतर जिला तबादला कोटे में कटौती करने के लिए कहा है. साथ ही अदालत ने नियुक्ति प्राप्त जिले में न्यूनतम कार्यकाल को कम से कम 15 वर्ष तक बढ़ाने पर विचार करने के आदेश दिए हैं. अंतर जिला तबादला नीति के तहत ट्रांसफर चाहने वालों के लिए पांच प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है.

इसके अलावा पात्रता के लिए कम से कम 5 वर्ष का कार्यकाल नियुक्ति प्राप्त जिले में होना अनिवार्य किया गया है. कोर्ट ने अंतरजिला तबादला चाहने वाले एक जेबीटी शिक्षक की याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद महाधिवक्ता को अदालत के सुझाव से सरकार को अवगत करवाने को कहा है.

हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती

मामले में अदालत ने टिप्पणी की है कि जिला कैडर के कर्मचारियों विशेषकर जेबीटी अध्यापकों के साथ नियुक्ति के समय सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन अचानक कुछ समय बाद तथाकथित पारिवारिक कठिनाइयां शुरू हो जाती हैं. फिर वे मनचाहे जिले में तबादले के लिए तड़पने लगते हैं. जब ऐसा नहीं होता यानी मनचाहे जिले में ट्रांसफर नहीं होती तब वे अदालत पहुंच जाते हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि किसी दूसरे जिले में तबादला पाने का उनका कोई निहित अधिकार नहीं है.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने अंतर जिला तबादला चाहने वाले जेबीटी अध्यापक की याचिका पर सुनवाई के बाद यह टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि अंतर जिला तबादलों की नीति के संदर्भ में किसी कर्मचारी को अपनी इच्छा से एक जिले से दूसरे जिले में तबादला करने का कोई निहित अधिकार नहीं दिया गया है.

कोर्ट ने सरकार की इस दलील से सहमति जताई कि जब किसी कर्मचारी की भर्ती जिला कैडर के पद पर होती है तो वह उस विशेष जिले में नियोक्ता की सेवा करने के लिए बाध्य होता है और अंतर जिला तबादलों के अनुरोध पर विचार करना प्राधिकरण के विवेकाधिकार पर निर्भर है.

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