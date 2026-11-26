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मारूति वैगनार, 9 ग्राम सोने की दो अंगूठियां, जानिए कौन हैं न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर, त्रिपुरा हाईकोर्ट में सीजे पद की हुई है सिफारिश

न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर ( ETV Bharat )

शिमला: विनम्र स्वभाव वाले न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर इन दिनों चर्चा में हैं. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हिमाचल हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर को त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति करने को लेकर सिफारिश की है. हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज उनकी संपत्ति का विवरण बताता है कि वे अपने निजी जीवन में भी सादगी पसंद हैं. वाहन के नाम पर उनके पास 2010 मॉडल की मारूति वैगनार है. उनकी पत्नी के नाम टाटा इंडिगो गाड़ी है.

वहीं, आभूषणों के नाम पर न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर के पास नौ ग्राम वजन की दो स्वर्ण अंगूठियां हैं. अलबत्ता पत्नी के पास जरूर 900 ग्राम सोने के आभूषण हैं. इनमें पैतृक रूप से मिले आभूषण भी शामिल हैं. इसके अलावा न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर के पास एलआईसी पॉलिसीज, पीपीएफ व जीपीएफ में निवेश है. न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर कानून की दुनिया में प्रतिष्ठित नाम हैं. अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर की है.

न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर के नाम की त्रिपुरा हाईकोर्ट में सीजे पद की हुई सिफारिश (Supreme Court Collegium) पारिवारिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर के पिता नारायण सिंह स्वामी पेशे से शिक्षक थे. वे इमरजेंसी के दौरान 18 माह जेल में रहे थे. बाद में वे दो बार घुमारवीं से चुनाव जीते और विधायक बने. न्यायमूर्ति विवेक ठाकुर की माता गुरदेवी ठाकुर शिक्षा विभाग से सीनियर सेकेंडरी स्कूल से प्रिंसिपल पद से रिटायर हुई हैं. इनकी पत्नी मुक्ता शर्मा ठाकुर भी शिक्षाविद् हैं. न्यायमूर्ति ठाकुर ने बिलासपुर से स्कूली शिक्षा ग्रहण करने के बाद बीएससी की डिग्री हासिल की थी. उन्होंने हिमाचल यूनिवर्सिटी से प्रथम श्रेणी में एलएलबी की डिग्री पूरी की और साथ ही बीजेएमसी में भी डिग्री हासिल की. फिर उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एलएलएम की डिग्री पूरी की. उनके शोध प्रबंध का विषय (भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता: न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन) था. बहुमुखी प्रतिभा के धनी न्यायमूर्ति विवेक ठाकुर अपने शैक्षणिक समय में एनएसएस, एनसीसी सहित नाट्य कला, मूक अभिनय और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में सक्रिय रहे हैं. उन्होंने आकाशवाणी शिमला में कैजुअल अनाउंसर भी रहे. न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर (ETV Bharat)