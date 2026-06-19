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हिमाचल हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्ति का मामला: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को सीनियर जज ने दी चुनौती

हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति का विवाद सुप्रीमकोर्ट पहुंच गया. धर्मशाला फैमिली कोर्ट के जज अरविंद मल्होत्रा ने कॉलेजियम की सिफारिशों को चुनौती दी है.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को सीनियर जज ने दी चुनौती
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को सीनियर जज ने दी चुनौती (PIC CREDIT: IANS)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 4:05 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्ति से जुड़ा मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है. धर्मशाला स्थित फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की हालिया सिफारिशों को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि न्यायिक नियुक्ति के लिए की गई सिफारिश में उनकी वरिष्ठता को सुपरसीड किया गया.

दरअसल इसी साल 3 जून को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए तीन न्यायिक अधिकारियों चिराग भानु सिंह, भूपेश शर्मा और योगेश जसवाल के नामों की सिफारिश की थी. कॉलेजियम की इस अनुशंसा के बाद नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन इसी बीच अरविंद मल्होत्रा ने इसे न्यायिक समीक्षा के लिए चुनौती दे दी है. याचिकाकर्ता का कहना है कि वह सेवा में इन अधिकारियों से वरिष्ठ हैं और उनका सेवा रिकॉर्ड भी बेहतर है, इसके बावजूद उनके नाम पर विचार नहीं किया गया. उन्होंने आरोप लगाया है उनकी वरिष्ठता को दूसरी मर्तबा सुपरसीड किया गया. जिससे उनके वैध अधिकारों और न्यायसंगत अपेक्षाओं का हनन हुआ है. याचिका में यह भी कहा गया है कि चयन प्रक्रिया में उनकी वरिष्ठता और योग्यता को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया और उनके मामले पर उचित तरीके से विचार नहीं किया गया.

अरविंद मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि कॉलेजियम की सिफारिशों की वैधता और चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता की जांच की जाए. उनका तर्क है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सभी पात्र अधिकारियों के मामलों पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से विचार होना चाहिए.

क्या होता है कॉलेजियम

कॉलेजियम भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति और उनके तबादले का फैसला करने वाली एक विशेष कमेटी को कहा जाता है. इस सिस्टम की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सरकार का रोल केवल कॉलेजियम की सिफारिशों पर मुहर लगाने और बैकग्राउंड चेक करने तक सीमित होता है.

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