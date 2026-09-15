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पुलिस जांच में गंभीर खामियों पर हाईकोर्ट की सख्ती, DGP को पूरे हिमाचल के लिए कड़ी गाइडलाइंस का आदेश

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस जांच में रहने वाली गंभीर खामियों पर सख्ती दिखाई है. अदालत ने हिमाचल के डीजीपी को पूरे प्रदेश के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूपेश शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जांच अधिकारियों की अज्ञानता, ढुलमुल रवैए या लापरवाही के कारण किसी भी पीड़ित को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता. अदालत ने डीजीपी को राज्य की पूरी पुलिस प्रणाली में सुधार के लिए कुछ कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है.

हाईकोर्ट ने डीजीपी को आदेश जारी किया कि वो राज्य पुलिस के सभी जांच अधिकारियों को लिखित रूप से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 की धारा 94 के प्रावधानों के बारे में जागरूक और प्रशिक्षित किया जाए. नाबालिग पीड़ितों या कानून से संघर्षरत किशोरों से जुड़े मामलों में जांच के बिल्कुल शुरुआती चरण में ही सबसे पहले मैट्रिक सर्टिफिकेट या आधिकारिक स्कूल रिकॉर्ड जुटाना अनिवार्य किया जाए. अदालत ने कहा कि दसवीं का सर्टिफिकेट कानूनन यह सबसे भरोसेमंद साक्ष्य है. अदालत ने डीजीपी को कहा कि यह अनिवार्य सर्कुलर और दिशा-निर्देश आगामी 15 अक्टूबर से पहले राज्य के सभी थानों, पुलिस अधीक्षकों और जांच प्रभारियों को जारी हो जाने चाहिए.

मामला बिलासपुर जिला का है. जिला के कोट कहलूर पुलिस स्टेशन में दर्ज पॉक्सो और दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उपरोक्त आदेश जारी किए. ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की थी.