हिमाचल हाईकोर्ट का केंद्र को आदेश, भविष्य में शिमला को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने में न हो कमी, सरकार से मांगा नया हलफनामा

हिमाचल हाईकोर्ट का केंद्र को आदेश, भविष्य में शिमला को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने में न हो कमी, सरकार से मांगा नया हलफनामा
शिमला को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने केंद्र को नया आदेश जारी किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 10:24 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला को हवाई सेवा से जोड़ने से जुड़े मामले में केंद्र सरकार को नए आदेश जारी किए हैं. अदालत ने आदेश दिए हैं कि केंद्र सरकार भविष्य में शिमला को हवाई सेवा से जोड़ने में कोई व्यवधान या कमी न रखे. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने संशोधित उड़ान योजना की अधिसूचना जारी करने के साथ ही ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर के माध्यम से चंडीगढ़-शिमला एयर सेक्टर की व्यवहार्यता यानी वायबिलिटी के संबंध में केंद्र को अगली तारीख तक एक नया हलफनामा दायर करने को कहा है.
मामले की सुनवाई में केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से दायर हलफनामे में बताया गया है कि शिमला हवाई अड्डा, अपनी विशेष भौगोलिक कमियों के कारण, एक विज़ुअल फ्लाइट रूल्स हवाई अड्डे के रूप में संचालित होता है. शिमला के जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट में रनवे के विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है. इसमें बताया गया है कि कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के शेड्यूल के अनुसार देश में केवल दो एटीआर-42 विमान और एक हिंदुस्तान-228 विमान ही संचालित किए जा रहे हैं.
उक्त दो एटीआर-42 विमानों में से एक विमान पिथौरागढ़ (उत्तराखंड) जाने वाले मार्गों पर तैनात है, और दूसरा विमान एलायंस एयर की तरफ से दिल्ली-शिमला सेक्टर पर तैनात किया गया है. शिमला के लिए उड़ान 11 मई को शुरू हुई है. इसके लिए राज्य सरकार ने 'वायबिलिटी गैप फंडिंग' सहायता प्रदान की है. वहीं, हिंदुस्तान-228 विमान को एलायंस एयर ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात किया हुआ है.
एलायंस एयर ने दिल्ली-शिमला-दिल्ली सेक्टरों पर एटीआर-42 विमानों का संचालन 11 मई से फिर से शुरू कर दिया है. एयर रूट्स का आवंटन पूरी पारदर्शिता के साथ और मौजूदा उड़ान मानदंडों के तहत किया जाता है. इसमें आमतौर पर राज्य सरकार को लागू की गई 'वायबिलिटी गैप फंडिंग' का 20% योगदान देना होता है. हलफनामे यह भी कहा गया है कि 'संशोधित उड़ान योजना' को अभी तक औपचारिक रूप से लॉन्च नहीं किया गया है. न ही किसी मार्ग के लिए बोली लगाई गई है और न ही कोई मार्ग आवंटित किया गया है.
केंद्र ने कहा कि राज्य सरकार की यह धारणा कि शिमला सेक्टर को 'संशोधित उड़ान योजना' में शामिल करने पर विचार नहीं किया जा रहा है, सही नहीं है. इसमें यह भी कहा गया है कि 16.10.2025 के बाद फिक्स्ड-विंग विमानों का संचालन अस्थायी रूप से इसलिए रुका था, क्योंकि वायबिलिटी गैप फंडिंग की अवधि का अनुबंध समाप्त हो गया था. इसके अलावा उपयुक्त विमान उपलब्ध नहीं थे. यह भारत संघ की किसी भी प्रकार की उपेक्षापूर्ण नीति या जानबूझकर की गई निष्क्रियता के कारण नहीं हुआ था. संशोधित उड़ान योजना को जल्द ही अधिसूचित किए जाने की संभावना है.
हाईकोर्ट ने केंद्र के इस बयान को स्वीकारते हुए पाया कि 12 मई को हुई बैठक में हेलीकॉप्टर सेवा कनेक्टिविटी के मुद्दे की भी जांच की गई है. यह पाया गया है कि हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों ने मुख्य रूप से शिमला-चंडीगढ़ सेक्टर में ही रुचि दिखाई है. यह सेक्टर तुलनात्मक रूप से अधिक व्यावहारिक और व्यावसायिक रूप से लाभदायक होगा. दो इंजन वाले देश में केवल छह ऐसे हेलीकॉप्टर उपलब्ध हैं, जो सेवा योग्य हैं. इनकी बीस से पच्चीस यात्री ले जाने की क्षमता है.
इनमें से, स्काई वन एयरवेज पांच हेलीकॉप्टरों का संचालन कर रही है और पवन हंस के पास एक हेलीकॉप्टर है. पवन हंस अभी रखरखाव के अधीन है. स्काई वन एयरवेज के उक्त 5 हेलीकॉप्टरों में से, दो अरुणाचल प्रदेश में, एक सिक्किम में और एक उत्तराखंड में संचालित हो रहे हैं. जबकि एक हेलीकॉप्टर रखरखाव के अधीन है. हलफनामे में शिमला (संजौली)-चंडीगढ़ सेक्टर पर पवन हंस द्वारा संचालित की जा रही कई उड़ानों का भी संदर्भ दिया गया है, जिससे शिमला को कनेक्टिविटी का एक मौजूदा माध्यम मिल रहा है.
मामले की सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से बताया गया कि उक्त सेवा एक सिंगल इंजन वाले हेलीकॉप्टर द्वारा प्रदान की जा रही है. इसकी बैठने की क्षमता (वजन की सीमा के अधीन) केवल 4-6 यात्रियों की है. इस साल 12 मई को हुई बैठक के मिनट्स के अनुसार, उड़ान योजना के तहत चंडीगढ़-संजौली-चंडीगढ़ मार्ग पर हेलीकॉप्टर का संचालन सप्ताह में केवल तीन बार यानी सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को किया जाता है. कोर्ट ने कहा कि यह सेवा स्पष्ट रूप से उस उद्देश्य को पूरा नहीं करती है, जो कि दो इंजन वाले हेलीकॉप्टर के संचालन से पूरा हो सकता था. उसकी यात्री ले जाने की क्षमता अधिक है और जो यह भी सुनिश्चित करता कि यात्री अपना सामान भी साथ ले जा सके.
कोर्ट ने शिमला हवाई अड्डे को फिर से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों से काफी हद तक संतुष्टि जताई. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी एक हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए जिसमें यह बताया जाए कि क्या उक्त ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर जुब्बरहट्टी हवाई अड्डे के अलावा, संजौली या शिमला के करीब किसी अन्य स्थान पर भी लैंडिंग सुविधा का उपयोग कर सकता है. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि उक्त हवाई अड्डा (जुब्बड़हट्टी) शिमला से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित है. शिमला से वहां पहुंचने में 45 मिनट से अधिक का समय लगता है.
ये भी पढ़ें: आदेशों की अवहेलना पर HC का कड़ा रुख, इस विश्वविद्यालय के VC और रजिस्ट्रार के खिलाफ वारंट जारी करने के आदेश