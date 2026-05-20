ETV Bharat / state

हिमाचल हाईकोर्ट का केंद्र को आदेश, भविष्य में शिमला को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने में न हो कमी, सरकार से मांगा नया हलफनामा

हिमाचल हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला को हवाई सेवा से जोड़ने से जुड़े मामले में केंद्र सरकार को नए आदेश जारी किए हैं. अदालत ने आदेश दिए हैं कि केंद्र सरकार भविष्य में शिमला को हवाई सेवा से जोड़ने में कोई व्यवधान या कमी न रखे. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने संशोधित उड़ान योजना की अधिसूचना जारी करने के साथ ही ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर के माध्यम से चंडीगढ़-शिमला एयर सेक्टर की व्यवहार्यता यानी वायबिलिटी के संबंध में केंद्र को अगली तारीख तक एक नया हलफनामा दायर करने को कहा है. मामले की सुनवाई में केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से दायर हलफनामे में बताया गया है कि शिमला हवाई अड्डा, अपनी विशेष भौगोलिक कमियों के कारण, एक विज़ुअल फ्लाइट रूल्स हवाई अड्डे के रूप में संचालित होता है. शिमला के जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट में रनवे के विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है. इसमें बताया गया है कि कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के शेड्यूल के अनुसार देश में केवल दो एटीआर-42 विमान और एक हिंदुस्तान-228 विमान ही संचालित किए जा रहे हैं. उक्त दो एटीआर-42 विमानों में से एक विमान पिथौरागढ़ (उत्तराखंड) जाने वाले मार्गों पर तैनात है, और दूसरा विमान एलायंस एयर की तरफ से दिल्ली-शिमला सेक्टर पर तैनात किया गया है. शिमला के लिए उड़ान 11 मई को शुरू हुई है. इसके लिए राज्य सरकार ने 'वायबिलिटी गैप फंडिंग' सहायता प्रदान की है. वहीं, हिंदुस्तान-228 विमान को एलायंस एयर ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात किया हुआ है. एलायंस एयर ने दिल्ली-शिमला-दिल्ली सेक्टरों पर एटीआर-42 विमानों का संचालन 11 मई से फिर से शुरू कर दिया है. एयर रूट्स का आवंटन पूरी पारदर्शिता के साथ और मौजूदा उड़ान मानदंडों के तहत किया जाता है. इसमें आमतौर पर राज्य सरकार को लागू की गई 'वायबिलिटी गैप फंडिंग' का 20% योगदान देना होता है. हलफनामे यह भी कहा गया है कि 'संशोधित उड़ान योजना' को अभी तक औपचारिक रूप से लॉन्च नहीं किया गया है. न ही किसी मार्ग के लिए बोली लगाई गई है और न ही कोई मार्ग आवंटित किया गया है. केंद्र ने कहा कि राज्य सरकार की यह धारणा कि शिमला सेक्टर को 'संशोधित उड़ान योजना' में शामिल करने पर विचार नहीं किया जा रहा है, सही नहीं है. इसमें यह भी कहा गया है कि 16.10.2025 के बाद फिक्स्ड-विंग विमानों का संचालन अस्थायी रूप से इसलिए रुका था, क्योंकि वायबिलिटी गैप फंडिंग की अवधि का अनुबंध समाप्त हो गया था. इसके अलावा उपयुक्त विमान उपलब्ध नहीं थे. यह भारत संघ की किसी भी प्रकार की उपेक्षापूर्ण नीति या जानबूझकर की गई निष्क्रियता के कारण नहीं हुआ था. संशोधित उड़ान योजना को जल्द ही अधिसूचित किए जाने की संभावना है.