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हिमाचल में जजों के तबादले, हाईकोर्ट ने जारी की अधिसूचना, यहां जानिए किसे कहां किया गया ट्रांसफर?

हिमाचल हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में न्यायाधीशों के तबादले किए गए हैं. हाईकोर्ट ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है. जारी की गई अधिसूचना के अनुसार जिला व सेशन जज (वन) अजय मेहता अब जिला व सेशन जज सिरमौर एट नाहन में कार्यभार संभालेंगे. अन्य तबादलों के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किन्नौर (रामपुर बुशहर में) मदन कुमार को अब प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट मंडी के पद पर तैनाती दी गई है. इसी प्रकार प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट मंडी के पद पर सेवारत अमन सूद का स्थानांतरण कर उन्हें जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कांगड़ा (धर्मशाला में) के पद पर तैनात किया गया है. जिला व सेशन जज ऊना नरेश कुमार का स्थानांतरण कर अब उन्हें जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू के पद पर लगाया गया है. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय-सह-औद्योगिक न्यायाधिकरण, कांगड़ा (एट धर्मशाला) प्रवीण चौहान की सेवाओं को वापस बुलाते हुए उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला में प्रधान सचिव (लॉ) के पद पर तैनात किया गया है. हिमाचल में जजों के तबादले (Notification) प्रकाश चंद राणा, जो इस समय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू का पदभार संभाल रहे थे, उनका स्थानांतरण अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऊना के पद पर किया गया है. इसी तरह से राजेश चौहान, जो अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 के पद पर थे, उन्हें जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर प्रमोट/नियुक्त करने के साथ ही अब उनका स्थानांतरण किया गया है. वे अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश (वन) शिमला के पद पर सेवाएं देंगे.