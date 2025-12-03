संजौली मस्जिद मामला, ऊपरी मंजिलें हटाने के आदेश, निचली 2 मंजिलों पर यथास्थिति, 9 मार्च को अगली सुनवाई
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संजौली मस्जिद मामले में नगर निगम शिमला को नोटिस भेजा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 3, 2025 at 11:21 AM IST|
Updated : December 3, 2025 at 11:34 AM IST
शिमला: देश भर में चर्चित हुए संजौली मस्जिद मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने सभी पक्षों के तर्क व दलीलें सुनने के बाद मस्जिद की ऊपरी मंजिलों को हटाने के आदेश दिए. ऊपर की तीन मंजिलों में से दो को वक्फ बोर्ड ने हटा दिया है. अभी एक मंजिल शेष बची है. कुल पांच मंजिला स्ट्रक्चर में से ऊपरी की तीन मंजिलों को गिराने के आदेश पहले से ही जारी हैं.
वहीं, हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद स्ट्रक्चर के अवैध और अनाधिकृत होने पर पक्षों से सवाल किए. नगर निगम ने इसे अवैध बताया. सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च 2026 को तय की है. मामले में प्रतिवादी के तौर पर एमसी शिमला को भी नोटिस जारी किया गया है. अदालत में वक्फ बोर्ड ने ऊपर की तीन मंजिलों को गिराने से संबंधित बिंदु पर ये स्पष्ट किया कि दो मंजिलों को हटाया जा चुका है और बाकी बची एक मंजिल को भी हटा दिया जाएगा. अदालत ने निचली दो मंजिलों को लेकर स्टेटस-को यानी यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं.
उल्लेखनीय है कि संजौली में नगर निगम की तय अनुमतियों के बिना पांच मंजिला स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है और उसे संजौली मस्जिद कहा जा रहा है. मामला पहले नगर निगम कमिश्नर कोर्ट में गया. वहां एमसी शिमला कोर्ट ने ऊपर की तीन मंजिलों को अवैध पाया और गिराने के आदेश जारी किए. बाद में मामला जिला अदालत पहुंचा. वहां जिला अदालत ने पूरे स्ट्रक्चर को अवैध पाया और उसे गिराने के आदेश जारी किए. इस पर हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट का रुख किया है. पहले मामले को हाईकोर्ट की डबल बैंच ने सुना था. बाद में वक्फ बोर्ड ने अपनी याचिका वापस लेने का आवेदन दाखिल किया. डबल बैंच ने याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी. उसके बाद नए सिरे से याचिका दाखिल की गई. वक्फ बोर्ड ने जिला अदालत के फैसले को चुनौती दी है. इसकी सुनवाई न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने की.