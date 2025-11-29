ETV Bharat / state

आउटसोर्स पर रखे 627 कम्युनिटी हेल्थ अफसरों पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, जानिए सरकार से अदालत ने क्या कहा

कम्युनिटी हेल्थ अफसरों की सेवाएं समाप्त नहीं की जाएंगी. हाईकोर्ट ने सरकार से इस पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आउटसोर्स आधार पर नियुक्त किए गए 627 कम्युनिटी हेल्थ अफसरों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि राज्य सरकार यह स्पष्ट करे कि आउटसोर्स पर रखे गए उक्त कम्युनिटी हेल्थ अफसरों की सेवाएं समाप्त नहीं की जाएंगी. राज्य सरकार को ये स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि 627 कम्युनिटी हेल्थ अफसरों की सेवाएं दूसरे आउटसोर्स अफसरों को नियुक्त करके समाप्त नहीं की जाएंगी.

उल्लेखनीय है कि उक्त अफसरों को एक एजेंसी एचएलएल के माध्यम से वर्ष 2019 में आउटसोर्स पर रखा गया था. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भले ही उन्हें एचएचएल की ओर से नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्हें एनएचएम (नेशनल हेल्थ मिशन) का कर्मचारी माना जाना चाहिए. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया था कि वर्ष 2022 में कम्युनिटी हेल्थ अफसरों के 723 अतिरिक्त पदों को आउटसोर्स आधार पर भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे परंतु यह अतिरिक्त पद थे और इसका याचिकाकर्ताओं की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने सरकार की तरफ अदालत के समक्ष रखे इस तथ्य पर और अधिक स्पष्टता लाने के लिए कहा. अदालत ने राज्य सरकार को यह स्पष्ट करने के आदेश दिए कि प्रार्थियों को तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक उनकी जगह नियमित नियुक्ति नहीं कर ली जाती.

अदालती आदेश की अनुपालना में देरी पर कॉस्ट

वहीं, अदालती आदेश की अनुपालना में देरी पर हाईकोर्ट ने गृह विभाग को 20 हजार की कॉस्ट लगाई है. हाईकोर्ट ने वर्ष 2023 में आदेश जारी कर प्रार्थी विजय कुमार को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के आदेश दिए थे. आदेशों पर अमल नहीं होने पर प्रार्थी ने अनुपालना याचिका दाखिल की. इसके बाद 3 जुलाई 2025 को गृह विभाग ने प्रार्थी को जेओए (आईटी) में अनुबंध आधार पर नियुक्ति दी. पहले यह नियुक्ति ट्रेनी के रूप में दी गई थी, जिसमें फिर संशोधन किया गया. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने अनुपालना याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि इस बात पर कोई शक नहीं है कि प्रार्थी को नियुक्ति सिर्फ 03.07.2025 को दी गई थी और इसलिए असली लाभ नियुक्ति की तारीख से ही दिए गए है.

वहीं, मुख्य याचिका में यह लाभ वर्ष 2023 से देने के आदेश दिए गए थे. खंडपीठ ने इस याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि अब वह पिछली सेवा लाभ जारी करने के आदेश देने के बजाए सिर्फ 20,000/- का टोकन कॉस्ट लगाकर याचिका को बंद करना सही समझते हैं. यह टोकन अमाउंट संबंधित अधिकारियों के लिए बस एक संदेश है कि कोर्ट के ऑर्डर का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए, खासकर तब जब फैसले को समय रहते चुनौती न दी गई हो और वह अंतिम हो गया हो. कोर्ट ने कहा कि हम उस समय के लिए असली वित्तीय लाभ के रूप में वेतन देकर सरकारी खजाने का नुकसान नहीं बढ़ाना चाहते. प्रार्थी ने काम नहीं किया है और इसलिए अदालत केवल यह निर्देश देती है कि चार सप्ताह के भीतर पिटीशनर को टोकन कंपनसेशन दिया जाए.

