आउटसोर्स पर रखे 627 कम्युनिटी हेल्थ अफसरों पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, जानिए सरकार से अदालत ने क्या कहा

हिमाचल हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आउटसोर्स आधार पर नियुक्त किए गए 627 कम्युनिटी हेल्थ अफसरों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि राज्य सरकार यह स्पष्ट करे कि आउटसोर्स पर रखे गए उक्त कम्युनिटी हेल्थ अफसरों की सेवाएं समाप्त नहीं की जाएंगी. राज्य सरकार को ये स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि 627 कम्युनिटी हेल्थ अफसरों की सेवाएं दूसरे आउटसोर्स अफसरों को नियुक्त करके समाप्त नहीं की जाएंगी. उल्लेखनीय है कि उक्त अफसरों को एक एजेंसी एचएलएल के माध्यम से वर्ष 2019 में आउटसोर्स पर रखा गया था. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भले ही उन्हें एचएचएल की ओर से नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्हें एनएचएम (नेशनल हेल्थ मिशन) का कर्मचारी माना जाना चाहिए. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया था कि वर्ष 2022 में कम्युनिटी हेल्थ अफसरों के 723 अतिरिक्त पदों को आउटसोर्स आधार पर भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे परंतु यह अतिरिक्त पद थे और इसका याचिकाकर्ताओं की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने सरकार की तरफ अदालत के समक्ष रखे इस तथ्य पर और अधिक स्पष्टता लाने के लिए कहा. अदालत ने राज्य सरकार को यह स्पष्ट करने के आदेश दिए कि प्रार्थियों को तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक उनकी जगह नियमित नियुक्ति नहीं कर ली जाती. अदालती आदेश की अनुपालना में देरी पर कॉस्ट