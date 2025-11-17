ETV Bharat / state

पंचायती राज चुनाव का मामला, हाईकोर्ट का सरकार को नोटिस, 21 दिसंबर तक मांगा जवाब

शिमला: हिमाचल में समय पर पंचायती राज चुनाव करवाने का मामला सुर्खियों में आ गया है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में इस संदर्भ में दाखिल जनहित याचिका पर अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने सरकार से 21 दिसंबर तक जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया व न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई.

उल्लेखनीय है कि हिमाचल में पंचायती राज चुनाव का समय नजदीक आ रहा है. राज्य सरकार आपदा की बात कहकर चुनाव आगे खिसकाने की मंशा रखती है. इस आशय का आरोप लगाते हुए अदालत में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार जानबूझकर चुनाव में देरी कर रही है. मामले में अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होनी है.

पंचायत चुनाव टालने को लेकर जारी किए गए थे आदेश

दरअसल, 8 अक्टूबर को पंचायती राज चुनाव को टालने को लेकर मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए थे. इस आदेश में प्रदेश में प्रॉपर कनेक्टिविटी के बाद ही चुनाव संभव होने की बात कही गई थी. आदेश में कहा गया था कि इस बार आपदा में प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है. कनेक्टिविटी बाधित हुई है. सड़कों की हालत खराब है. कई जिलों के डीसी ने इस बारे में पंचायत राज सचिव को पत्र भी लिखा था. आदेश में बताया गया है कि हालात और कनेक्टिविटी बेहतर होने के बाद ही चुनाव संभव हो सकेगी, ताकि आम जनता एवं मतदान कर्मियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और कोई भी मतदाता सड़क संपर्क की समस्या के कारण अपने मतदान के अधिकार से वंचित न हो

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मानसून 2025 के कारण हुए भारी नुकसान और खराब सड़कों को देखते हुए पंचायती राज संस्थाओं के दिसंबर में होने वाले चुनावों को स्थगित करने का फैसला किया था. मुख्य सचिव और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 24(e) के तहत ये आदेश जारी किया था.