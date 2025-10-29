ETV Bharat / state

जंगल के बीच बसे गांवों को वन क्षेत्र से बाहर करने का मामला, हाईकोर्ट का केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस

शिमला: हिमाचल प्रदेश में जंगलों के बीच बसे गांवों को वन क्षेत्र से बाहर करने के मामले से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. इस मामले में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया व न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने केंद्र सरकार सहित राज्य सरकार को कोई उपयोगी नीति बनाने पर विचार करने के आदेश दिए. खंडपीठ ने साथ ही में इस मामले में नई जनहित याचिका पंजीकृत करने के आदेश भी दिए थे.

दरअसल, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हर साल जंगलों में लगने वाली आग के मुद्दे से जुड़ी एक अन्य जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पाया था कि राज्य में जंगल की जमीन के भीतर कुछ निजी जमीन भी हैं. हाईकोर्ट ने कहा था कि यह सिर्फ हिमाचल प्रदेश की ही बात नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है. इसलिए यह ध्यान देने वाली बात है कि प्राइवेट जमीन मालिकों ने धीरे-धीरे जंगल की भूमि पर कब्जा कर उसे अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. ऐसे में जंगल की जमीन का रख-रखाव भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. इसके अलावा वन विभाग भी अपनी जमीन का सही तरीके से प्रबंधन नहीं कर पा रहा है.

इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने इन तथ्यों को देखते हुए केंद्र और राज्य, दोनों के ही स्तर पर एक व्यापक पॉलिसी अप्रोच की जरूरत बताई है. नीति में जंगलों के अंदर स्थित जमीन की अदला-बदली की जा सके. साथ ही निजी जमीन मालिकों को जरूरी परमिशन के साथ जंगल की जमीन के किनारे बसाया जा सके. इससे केंद्र व राज्य सरकार ग्रीनरी के साथ ही निजी जमीन मालिकों के हितों में संतुलन बना सकेगी. इसमें जमीन के टुकड़ों को एक साथ करने के सिद्धांतों को भी ध्यान में रखना होगा.