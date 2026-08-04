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अनुबंध सेवा को जोड़ने की मांग पर याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट से राहत, सेक्शन ऑफिसर भर्ती से जुड़ा है मामला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एचपीपीएससी सेक्शन ऑफिसर भर्ती मामले में याचिकाकर्ता को 4 अगस्त तक प्रोविजनल सर्टिफिकेट या NOC जारी करने के निर्देश दिए हैं.

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 11:25 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (एचपीपीएससी) की ओर से निकाली गई सेक्शन ऑफिसर भर्ती से जुड़े एक मामले में अहम अंतरिम आदेश दिया है. अदालत ने संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता आशुतोष को 4 अगस्त 2026 तक हर हाल में प्रोविजनल पात्रता प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी किया जाए.

इससे वो आवेदन की आखिरी तारीख से पहले अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सके. अदालत ने यह आदेश इसलिए दिया है, ताकि भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने का उसका अधिकार प्रभावित न हो. मामले की आगे सुनवाई में पात्रता से जुड़े कानूनी पहलुओं पर फैसला किया जाएगा. न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने आशुतोष की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. अदालत ने साफ कहा कि विभाग 4 अगस्त 2026 तक प्रोविजनल पात्रता प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करे, ताकि याचिकाकर्ता 5 अगस्त की अंतिम तारीख से पहले आवेदन कर सके. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ये आदेश केवल आवेदन करने का मौका देने के लिए है. याचिकाकर्ता भर्ती के लिए पात्र है या नहीं, इस पर अंतिम फैसला बाद में किया जाएगा.

मामले के अनुसार, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 9 जुलाई 2026 को सेक्शन ऑफिसर के पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया था. आवेदन करने की आखिरी तारीख 5 अगस्त 2026 तय की गई है. भर्ती के लिए विभाग में कम से कम तीन साल की नियमित सेवा होना जरूरी है. आशुतोष का कहना है कि नियमित कर्मचारी बनने के बाद उसने अभी तीन साल की सेवा पूरी नहीं की है, लेकिन इससे पहले वह विभाग में दो साल चार महीने तक अनुबंध पर काम कर चुका है. उनका कहना है कि अगर उसकी अनुबंध अवधि को भी सेवा में जोड़ा जाए, तो वो तीन साल की शर्त पूरी कर लेता है और भर्ती परीक्षा में बैठने का पात्र बन जाता है. फिलहाल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से उसे आवेदन करने का मौका मिल गया है. अब उसके पात्र होने या न होने पर अंतिम फैसला अदालत की अगली सुनवाई में होगा.

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