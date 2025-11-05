ETV Bharat / state

शराब ठेकेदार को अदालत का समय बर्बाद करना पड़ा मंहगा, हाईकोर्ट ने लगाया ₹2 लाख का जुर्माना

हिमाचल हाईकोर्ट ने शराब ठेकेदार को मुख्य न्यायाधीश आपदा राहत कोष में जुर्माने की राशि जमा करने के दिए आदेश.

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (FILE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 7:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: राज्य के एक शराब ठेकेदार को अदालत का समय बर्बाद करना मंहगा पड़ा है. अदालत ने ठेकेदार पर भारी जुर्माना लगाया है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शराब ठेकेदार स्वरूप सिंह राणा पर अदालत का समय बर्बाद करने के लिए 2 लाख रुपये जुर्माना लगाया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता यह राशि 30 नवंबर तक मुख्य न्यायाधीश आपदा राहत कोष में जमा कराए.

अदालत की यह कार्रवाई उस समय हुई जब ठेकेदार ने अपनी सहमति से तय 31 अक्टूबर 2025 की समय सीमा के बावजूद बकाया ₹1.83 करोड़ का लाइसेंस शुल्क नहीं चुकाया. मामले के अनुसार शराब ठेकेदार ने लाइसेंस फीस का बकाया नहीं चुकाया था. राज्य सरकार ने कहा कि ठेकेदार ने केवल 38.84 लाख रुपये ही जमा किए हैं. अदालत ने रकम चुकाने को लेकर समय बढ़ाने की मांग खारिज कर दी, लेकिन आंशिक राहत देते हुए 15 दिसंबर 2025 तक की नई समय सीमा दी.

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ठेकेदार पर सख्ती बरतते हुए एक और आदेश जारी किया. खंडपीठ ने ये भी शर्त रखी है कि यदि शराब ठेकेदार स्वरूप सिंह राणा 15 दिसंबर तक तय रकम का भुगतान नहीं करता, तो उसे 25 लाख रुपये का अतिरिक्त हर्जाना देना होगा.

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने अपने स्तर पर पहल करते हुए मानसून सीजन में आई आपदा को लेकर राहत कोष का गठन किया है. ये आपदा राहत कोष मुख्य न्यायाधीश राहत कोष के नाम से है. इसमें सभी न्यायिक अधिकारी वर्ग सहित कानून से जुड़े लोगों ने अंशदान किया है. अब ठेकेदार को भी 2 लाख की रकम इसी कोष में जमा करवाने के आदेश जारी किए गए हैं.

ये भी पढ़ें: हिमाचल पुलिस विभाग में भारी फेरबदल, 15 IPS सहित 60 से अधिक HPPS बदले, 4 आईपीएस को एडिशनल चार्ज

ये भी पढ़ें: Hello मैं लॉरेंस बिश्नोई का भाई बोल रहा हूं, शाम तक 5 करोड़ नहीं दिए तो... शराब कारोबारी से मांगी रंगदारी

TAGGED:

HC IMPOSED FINE ON CONTRACTOR
HIMACHAL LIQUOR CONTRACTOR FINE
CHIEF JUSTICE DISASTER RELIEF FUND
हिमाचल हाईकोर्ट
HIMACHAL HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमाचल का व्यवस्था परिवर्तन, ब्यूरोक्रेसी की तीन टॉप कुर्सियां, तीनों के बॉस एडहॉक पर

क्यों लगती है रील देखने और बनाने की लत, कितनी खतरनाक है ये आदत?

हिमाचल में क्यों हो रहे पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसे, आखिर क्या गलती कर बैठते हैं सोलो पायलट्स?

ई-टैक्सी स्टार्टअप योजना के लिए कैसे करें अप्लाई? हर महीने होगी बंपर कमाई, जानें स्कीम से जुड़ी नियम व शर्तें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.