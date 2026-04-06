हाईकोर्ट के अनुरोध को नजर अंदाज करना पड़ा महंगा, अदालत ने हिमाचल सरकार पर लगाई दस लाख रुपए की कॉस्ट
हिमाचल हाईकोर्ट के अनुरोध के बावजूद हिमाचल सरकार अदालतों में बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए कोई आवश्यक कदम नहीं उठाए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 9:07 PM IST
शिमला: अदालतों में बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए हाईकोर्ट ने बार-बार हिमाचल सरकार से आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा था. इस बारे में हाईकोर्ट के अनुरोध को नजर अंदाज करना हिमाचल सरकार को महंगा पड़ा है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार पर दस लाख रुपए की कॉस्ट लगाई है. यही नहीं, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया की अगुवाई वाली खंडपीठ ने हिमाचल सरकार के वित्त विभाग के अफसरों को कई सख्त निर्देश भी जारी किए हैं.
मामले की सुनवाई में अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के अनुरोध पर टालमटोल वाला रवैया अपना रही है. इससे यह स्पष्ट होता है कि यह केवल एक समूह के अफसरों की दूसरे समूह पर जिम्मेदारी डालने का प्रयास है. न्यायालयों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने सरकार पर सख्ती दिखाई है.
खंडपीठ ने राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव को आदेश्आदेश जारी करते हुए कहा कि वे आगामी वर्ष में न्यायपालिका के लिए निर्धारित बजटीय प्रावधान का प्रतिशत पेश करें. साथ ही अदालत ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव को पिछले वर्ष इसके लिए राशि के प्रावधान की जानकारी के बारे में सूचित करने के निर्देश दिए. खंडपीठ ने प्रधान सचिव को इसके साथ ही यह जानकारी भी पेश करने के लिए कहा है कि क्या इस राशि में कोई वृद्धि हुई है या नहीं.
खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि यदि अगली सुनवाई की तारीख तक अदालत के निर्देशों के अनुसार कदम नहीं उठाए गए तो अफसरों के खिलाफ न्यायिक अवसंरचना प्रदान करने में असमर्थता को लेकर कठोर आदेश पारित किए जाएंगे. हाईकोर्ट ने राज्य की अदालतों में लंबित मामलों की संख्या को देखते हुए नए और न्यायालयों के सृजन का अनुरोध किया था. इस अनुरोध पर विचार न करने पर अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है. यही नहीं, केंद्रीय विधि मंत्रालय ने भी बार-बार एनडीपीएस के लंबित मामलों से निपटने के लिए विशेष न्यायालयों के गठन का अनुरोध किया है. ये विडंबना है कि राज्य सरकार दावा करती है कि वह ऐसे मामलों को खत्म करने और हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के लिए सक्रिय प्रयास कर रही है.
हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार के रवैये से यह स्पष्ट है कि ये खोखले वादे हैं जो पूरे नहीं होंगे. एनडीपीएस अधिनियम के तहत बढ़ते मामलों से निपटने के लिए अवसंरचना को बढ़ाने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं. अदालत ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन आवश्यक अवसंरचना के बिना नहीं किया जा सकता है. राज्य सरकार को इस आवश्यकता से भलीभांति अवगत होना चाहिए. सरकार यह अपेक्षा नहीं कर सकती कि बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते मामलों और सक्रिय याचिकाकर्ताओं को उसी अवसंरचना से निपटना पड़े जो 20 वर्ष पहले बनाई गई थी. दुर्भाग्यवश, राज्य सरकार इस उम्मीद पर खरा उतरने और आवश्यक अवसंरचना प्रदान करने में विफल रही है. ऐसे में राज्य सरकार पर दस लाख रुपए की कॉस्ट लगाई जाती है.
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