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हाईकोर्ट के अनुरोध को नजर अंदाज करना पड़ा महंगा, अदालत ने हिमाचल सरकार पर लगाई दस लाख रुपए की कॉस्ट

हिमाचल हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: अदालतों में बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए हाईकोर्ट ने बार-बार हिमाचल सरकार से आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा था. इस बारे में हाईकोर्ट के अनुरोध को नजर अंदाज करना हिमाचल सरकार को महंगा पड़ा है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार पर दस लाख रुपए की कॉस्ट लगाई है. यही नहीं, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया की अगुवाई वाली खंडपीठ ने हिमाचल सरकार के वित्त विभाग के अफसरों को कई सख्त निर्देश भी जारी किए हैं. मामले की सुनवाई में अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के अनुरोध पर टालमटोल वाला रवैया अपना रही है. इससे यह स्पष्ट होता है कि यह केवल एक समूह के अफसरों की दूसरे समूह पर जिम्मेदारी डालने का प्रयास है. न्यायालयों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने सरकार पर सख्ती दिखाई है. खंडपीठ ने राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव को आदेश्आदेश जारी करते हुए कहा कि वे आगामी वर्ष में न्यायपालिका के लिए निर्धारित बजटीय प्रावधान का प्रतिशत पेश करें. साथ ही अदालत ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव को पिछले वर्ष इसके लिए राशि के प्रावधान की जानकारी के बारे में सूचित करने के निर्देश दिए. खंडपीठ ने प्रधान सचिव को इसके साथ ही यह जानकारी भी पेश करने के लिए कहा है कि क्या इस राशि में कोई वृद्धि हुई है या नहीं.