ETV Bharat / state

नेशनल हाईवे के अधीक्षण अभियंता को हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना, हलफनामा तैयार करने में भारी पड़ी लापरवाही

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अधीक्षण अभियंता रतन कुमार शर्मा के हलफनामे का अवलोकन करने पर इसे लापरवाही से भरा बताया था. खंडपीठ ने उक्त अधिकारी को कोर्ट में तलब करते हुए अपना स्पष्टीकरण देने के आदेश भी दिए थे. अदालत ने उक्त अधिकारी से पूछा था कि उसने हलफनामा लापरवाही से क्यों दायर किया? हलफनामे में रिकॉर्ड के विपरीत तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई. साथ ही अदालत ने कहा कि अधिकारी कारण बताएं कि उन पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए?

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग शिमला के अधीक्षण अभियंता को अदालत के समक्ष सही तस्वीर पेश न करने पर 10,000/- रुपये का सांकेतिक जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट ने उक्त अधिकारी को नेशनल हाईवे-5 यानी शिमला से ठियोग तक की खस्ता हालत के बारे में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए थे. कोर्ट ने इस नेशनल हाईवे की दयनीय स्थिति पर संबंधित अधिकारी की उदासीनता पर कड़ा संज्ञान लिया था.

मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा था कि यह स्पष्ट है कि उक्त अधिकारी ने कभी भी संबंधित स्थल/सड़क का दौरा नहीं किया. इस सड़क की दयनीय स्थिति से आम जनता को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. यह सड़क हिमाचल के आंतरिक भाग की ओर जाने वाली मुख्य सड़कों में से एक है, जो रामपुर और किन्नौर जिले को जोड़ती है. यह सड़क आगे पुराने तिब्बत तक जाती है. कोर्ट ने कहा था कि इस सड़क को दिए जा रहे महत्व का पता हलफनामे से स्पष्ट है. जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात अधीक्षण अभियंता रतन कुमार शर्मा कोर्ट में उपस्थित थे.

कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगते हुए अधीक्षण अभियंता रतन कुमार शर्मा ने बताया कि उसने नेशनल हाईवे का दौरा किया था, ताकि वर्षा की आपदा से प्रभावित खंडों को बहाल करने के लिए ईमानदार प्रयास किए जा सके. कोर्ट को बताया गया कि ठेकेदारों ने अब अलग-अलग निविदाएं आमंत्रित करके लंबे खंडों के जरिए सड़क का रखरखाव शुरू कर दिया है. नेशनल हाईवे-5 के सुधारे गए स्थानों की तस्वीरें भी संलग्न की गई. ठियोग से हाटकोटी तक एनएच-705 का भाग प्रगति पर है और मार्च, 2026 तक पूरा हो जाएगा. विभाग उपलब्ध कर्मचारियों और सीमित वित्तीय संसाधनों के साथ राजमार्गों को सेवा योग्य स्थिति में बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है. कोर्ट ने एक बार फिर जिला विधिक सहायता सेवा अथॉरिटी शिमला को इस नेशनल हाईवे का निरीक्षण कर उक्त अधीक्षण अभियंता द्वारा कोर्ट को बताए गए तथ्यों की सत्यता जांचने के आदेश दिए.