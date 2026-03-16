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आउटसोर्स कर्मियों से जुड़ा मामला, सुनवाई को बेवजह टालने के प्रयास में हिमाचल सरकार पर हाईकोर्ट ने लगाई कॉस्ट

शिमला: आउटसोर्स कर्मियों की सेवाओं से जुड़े मामले में सुनवाई को बेवजह टालने की कोशिश को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. अदालत ने राज्य सरकार पर 20 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई है. हिमाचल हाईकोर्ट ने मामले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों का जल्दी से निपटारा करने के लिए कहा है, लेकिन राज्य सरकार आउटसोर्स कर्मियों को लेकर अंतिम सुनवाई से बचने का प्रयास कर रही है. हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाता है. राज्य सरकार को ये रकम पुअर पेशेंट ट्रीटमेंट फंड आईजीएमसी अस्पताल के खाते में डालनी होगी.

यहां गौरतलब है कि हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शपथपत्र के माध्यम से ये बताने को कहा था कि क्या किसी विभाग में आउटसोर्स कर्मियों की सेवाओं को जारी रखने संबंधी नीति अभी भी लागू है? अदालत ने राज्य सरकार को प्रत्येक विभाग में तैनात आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति की तारीख सहित उनकी सेवाएं जारी रखने की स्थिति से अवगत करवाने के आदेश भी दिए थे. मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अभी भी इस जानकारी को पेश करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई.

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया व न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की तरफ से जरूरी जानकारी न देने पर नाराजगी जताई. अदालत ने इसे सरकार की टालमटोल की स्थिति बताया और चेतावनी दी है कि यदि मांगा गया विवरण अगली सुनवाई तक पेश नहीं किया गया तो रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों के आधार पर इस केस का निपटारा कर लिया जाएगा.

इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए क्या कोई पॉलिसी चलन में है? अदालत ने आउटसोर्स कर्मियों की सेवाओं की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के बाद सरकार से पूछा था कि क्या किसी आउटसोर्स कर्मचारी को नियमित किया गया है?

कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि क्या स्वीकृत पदों को आउटसोर्स आधार पर भरा जा सकता है, जबकि नियम ऐसा करने की अनुमति नहीं देते हैं. कोर्ट ने कहा कि एच.पी. फाइनेंशियल रूल्स, 2009 (नियम-112) सरकार के लिए कोई मददगार नहीं होगा. यह स्पष्ट रूप से आपातकाल का नियम है. आउटसोर्स का सहारा बड़े पैमाने पर रोजगार के लिए नहीं लिया जा सकता. यह संवैधानिक प्रावधानों के भी खिलाफ है. इससे न केवल आउटसोर्स आधार पर रखे गए कर्मचारियों का शोषण होता है, बल्कि उन्हें नियमित कर्मचारियों की अपेक्षा बहुत कम सैलरी मिलती है. ऐसे में, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का खुला उल्लंघन है.