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10 साल तक सरकारी मकान से नहीं छोड़ा कब्जा, रिटायर डॉक्टर पर 50 हजार जुर्माना और 12.90 लाख की पेनल्टी, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

अदालत ने माना, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना इतने लंबे समय तक सरकारी आवास पर अवैध कब्जा संभव नहीं था.

Himachal High Court imposed 50 Thousand fine on Hamirpur retired doctor
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (@Canva)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 8:49 AM IST

3 Min Read
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शिमला: स्वास्थ्य विभाग के एक रिटायर डॉक्टर ने 10 साल तक हमीरपुर में सरकारी आवास पर कब्जा नहीं छोड़ा. एक दशक तक हमीरपुर में अनाधिकृत रूप से सरकारी आवास पर कब्जा बनाए रखने पर उसे जुर्माना और पेनल्टी लगाई गई थी. इसके खिलाफ रिटायर डॉक्टर ने एकल पीठ के फैसले को खंडपीठ ने चुनौती दी. खंडपीठ ने डॉक्टर पर लगाए जुर्माने को लेकर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने इस मामले में एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील को खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ ने एकल पीठ के 29 जुलाई के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए अपील खारिज कर दी. इस तरह याचिकाकर्ता डॉक्टर पर 50,000 रुपये का जुर्माना और 12.90 लाख रुपये की पेनल्टी रिकवरी का आदेश बरकरार रहेगा.

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने माना कि, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना इतने लंबे समय यानी 2017 से अब तक सरकारी आवास पर अवैध कब्जा संभव नहीं था. खंडपीठ ने एकल पीठ की ओर से इस मामले में संलिप्त दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जांच शुरू करने के दिए गए निर्देशों को भी बरकरार रखा है. मामले में सुनवाई के दौरान सामने आया कि याचिकाकर्ता डॉक्टर नरेंद्र कुमार का तबादला शिमला हुआ था तो उन्हें 2022 में शिमला (परिमहल) में भी सरकारी आवास आवंटित कर दिया गया. शिमला में आवास मिलने के बाद उनकी पत्नी जो शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य के पद पर हैं, ने हमीरपुर स्थित क्षेत्रीय अस्पताल का ईयरमार्क्ड (डॉक्टरों के लिए आरक्षित) आवास खाली नहीं किया. इस तरह यह परिवार एक साथ दो-दो सरकारी मकानों पर कब्जा जमाकर बैठा रहा.

मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि हमीरपुर का यह आवास विशेष रूप से ऑन-ड्यूटी और इमरजेंसी सेवाओं में तैनात डॉक्टरों के लिए आरक्षित था. याचिकाकर्ता के अडिय़ल रवैये और अवैध कब्जे के कारण एक दशक तक अन्य योग्य डॉक्टरों को इस सुविधा से वंचित रहना पड़ा. इससे मरीजों की त्वरित देखभाल पर भी असर पड़ता है. अदालत ने इस बात पर सख्त नाराजगी जताई कि याचिकाकर्ता 60 वर्ष की आयु पूरी कर सेवानिवृत्त हो चुके हैं, फिर भी उन्होंने हमीरपुर स्थित इस सरकारी आवास पर अपना कब्जा बरकरार रखा हुआ है. कोर्ट ने इसे सरकारी कर्मचारी की तरफ से शक्तियों और नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन करार दिया. अपीलकर्ता की ओर से 1994 के आवंटन नियमों के तहत आउट ऑफ टर्न(बिना बारी के) आवंटन का तर्क दिया गया था. अदालत ने इसे हताशा में दिया गया तर्क बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि केवल आवेदन प्रक्रियाधीन होने के आधार पर किसी को सालों तक कब्जा बनाए रखने का कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता.

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