गबन किया तो नौकरी बचाने की उम्मीद भी छोड़ दें, हाईकोर्ट ने कहा- गलत कृत्य का इनाम नहीं बन सकता नियमितीकरण
गबन किया तो नौकरी बचाने की उम्मीद भी छोड़ दें, HC ने कहा- गलत कृत्य का इनाम नहीं बन सकता नियमितीकरण
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 9:39 AM IST
शिमला: नौकरी में लापरवाही और सरकारी धन से जुड़ी वित्तीय अनियमितता किसी कर्मचारी को महज विभागीय कार्रवाई तक सीमित रहने वाला मामूली मामला नहीं है. खासकर जब कर्मचारी यात्रियों से किराया वसूलने के बावजूद टिकट जारी न करे और इस तरह निगम के राजस्व को नुकसान पहुंचाए, तो अदालत भी ऐसे आचरण को लेकर नरमी बरतने के पक्ष में नहीं है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए एचआरटीसी के परिचालक की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है. कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि गबन जैसे गंभीर कृत्य में शामिल कर्मचारी को नियमितीकरण या सेवा बहाली का लाभ देना गलत आचरण को प्रोत्साहित करने जैसा होगा.
न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता की रिट याचिका खारिज करते हुए कहा कि वित्तीय गबन में संलिप्त कर्मचारी के लिए बर्खास्तगी के अलावा और कौन सी सजा उपयुक्त हो सकती है, यह अदालत की समझ से परे है. याचिकाकर्ता हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम में समेकित पारिश्रमिक पर परिचालक के रूप में कार्यरत था.
औचक चेकिंग में खुला टिकटों का खेल
मामला उस समय सामने आया जब बस की औचक जांच की गई. निरीक्षण के दौरान कई यात्री बिना टिकट सफर करते पाए गए. जांच में यह बात सामने आई कि परिचालक यात्रियों से किराए की रकम पहले ही वसूल चुका था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें टिकट जारी नहीं किए गए थे. यानी यात्रियों से पैसा लेने के बाद निगम के रिकॉर्ड में उस किराए की कोई टिकट एंट्री नहीं की गई. इतना ही नहीं, एक अन्य घटना में बस पूरी तरह ओवरलोड थी. इसके बावजूद परिचालक ने यात्रियों को टिकट जारी नहीं किए. जांच के दौरान पता चला कि ये यात्री चेकिंग प्वाइंट तक करीब 8 किलोमीटर बिना टिकट सफर कर चुके थे.
विभागीय जांच में आरोप सही, नौकरी से बर्खास्तगी
इस घटना को गंभीरता से लेते हुए विभागीय स्तर पर कार्रवाई की गई. अनुशासनात्मक प्राधिकारी और बाद में अपीलीय प्राधिकारी ने आरोपों को सही पाया और कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश जारी किए. इसके खिलाफ कर्मचारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए राहत की मांग की. लेकिन हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों और कर्मचारी के आचरण को देखते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
कोर्ट ने अपने फैसले में बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि गंभीर वित्तीय अनियमितता करने वाले कर्मचारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के बजाय नियमितीकरण जैसे लाभ दिए जाने लगें, तो इससे गलत आचरण को ही प्रोत्साहन मिलेगा. अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं को प्रोत्साहित करने के समान होगा. अदालत ने साफ कर दिया है कि कर्मचारी का पद या उसकी सेवा की स्थिति उसे ऐसे गंभीर कृत्यों के लिए संरक्षण नहीं दे सकती और गबन जैसे मामलों में नियमितीकरण या सेवा बहाली को अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता.
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