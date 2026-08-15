ETV Bharat / state

गबन किया तो नौकरी बचाने की उम्मीद भी छोड़ दें, हाईकोर्ट ने कहा- गलत कृत्य का इनाम नहीं बन सकता नियमितीकरण

शिमला: नौकरी में लापरवाही और सरकारी धन से जुड़ी वित्तीय अनियमितता किसी कर्मचारी को महज विभागीय कार्रवाई तक सीमित रहने वाला मामूली मामला नहीं है. खासकर जब कर्मचारी यात्रियों से किराया वसूलने के बावजूद टिकट जारी न करे और इस तरह निगम के राजस्व को नुकसान पहुंचाए, तो अदालत भी ऐसे आचरण को लेकर नरमी बरतने के पक्ष में नहीं है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए एचआरटीसी के परिचालक की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है. कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि गबन जैसे गंभीर कृत्य में शामिल कर्मचारी को नियमितीकरण या सेवा बहाली का लाभ देना गलत आचरण को प्रोत्साहित करने जैसा होगा.

न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता की रिट याचिका खारिज करते हुए कहा कि वित्तीय गबन में संलिप्त कर्मचारी के लिए बर्खास्तगी के अलावा और कौन सी सजा उपयुक्त हो सकती है, यह अदालत की समझ से परे है. याचिकाकर्ता हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम में समेकित पारिश्रमिक पर परिचालक के रूप में कार्यरत था.

औचक चेकिंग में खुला टिकटों का खेल

मामला उस समय सामने आया जब बस की औचक जांच की गई. निरीक्षण के दौरान कई यात्री बिना टिकट सफर करते पाए गए. जांच में यह बात सामने आई कि परिचालक यात्रियों से किराए की रकम पहले ही वसूल चुका था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें टिकट जारी नहीं किए गए थे. यानी यात्रियों से पैसा लेने के बाद निगम के रिकॉर्ड में उस किराए की कोई टिकट एंट्री नहीं की गई. इतना ही नहीं, एक अन्य घटना में बस पूरी तरह ओवरलोड थी. इसके बावजूद परिचालक ने यात्रियों को टिकट जारी नहीं किए. जांच के दौरान पता चला कि ये यात्री चेकिंग प्वाइंट तक करीब 8 किलोमीटर बिना टिकट सफर कर चुके थे.