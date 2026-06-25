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“लॉटरी” जैसा बन गया है हिमाचल में आवास आवंटन, व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी: हाईकोर्ट

शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकारी आवास आवंटन से जुड़े मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि सरकारी आवासों के आवंटन की मौजूदा प्रणाली में पर्याप्त पारदर्शिता नहीं है. अदालत ने सुझाव दिया कि सरकारी आवास के इच्छुक कर्मचारियों की एक एकीकृत सूची बनाई जाए और आवेदनों की वरिष्ठता के आधार पर आवंटन किया जाए, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बन सके.

हिमाचल हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने अमित कुमार ठाकुर बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है. अदालत ने कहा, "वर्तमान अपारदर्शी व्यवस्था के कारण सरकारी आवास का आवंटन किसी अधिकारी या कर्मचारी के लिए “लॉटरी” जैसा बन गया है".

मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी राज्य सरकार ने तर्क दिया कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) के लिए सरकारी आवासों का कोई अलग पूल उपलब्ध नहीं है. ऐसे सभी पात्र कर्मचारी, जिनके विभागों के लिए अलग आवासीय पूल नहीं है, उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकारी आवास (जनरल पूल) आवंटन नियम, 1994 के तहत आवास आवंटित किए जाते हैं. इसके अलावा सरकार की ओर से बताया गया कि सभी पात्र सरकारी कर्मचारियों के मामलों पर निर्धारित नियमों के अनुसार हाउस अलॉटमेंट कमेटी विचार करती है और इसमें लोक सेवा आयोग के कर्मचारी भी शामिल हैं.