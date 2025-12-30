ETV Bharat / state

MC शिमला मेयर का कार्यकाल बढ़ाने का मामला, हाईकोर्ट में सुनवाई आज, प्रतिवादी दाखिल करेंगे जवाब

शिमला: नगर निगम शिमला के मेयर का कार्यकाल बढ़ाने वाले मामले में आज हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ मामले पर सुनवाई करेगी. मामले में इससे पहले इसी महीने 9 दिसंबर को सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया था. जिस पर न्यायालय ने 30 दिसंबर तक प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने को कहा था. अब इस मामले में आज फिर सुनवाई होगी.

प्रतिवादी शहरी विकास विभाग और मेयर सुरेंद्र चौहान देंगे जवाब

शिमला नगर निगम के महापौर (मेयर) का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर अंजली सोनी वर्मा की ओर से दायर की गई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है. इस मामले में राज्य सरकार, शहरी विकास विभाग, राज्य चुनाव आयोग और शिमला नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान को प्रतिवादी बनाया गया है. बीते 9 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान शहरी विकास विभाग और महापौर सुरेंद्र चौहान ने मामले में जवाब दायर करने के लिए समय मांगा था. प्रतिवादियों के जवाबदार होने के बाद मामले पर बहस होगी.