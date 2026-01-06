ETV Bharat / state

शिमला MC मेयर का कार्यकाल बढ़ाने का मामला: हिमाचल हाईकोर्ट में आज होगी मामले की सुनवाई

शिमला MC मेयर का कार्यकाल बढ़ाने के सरकार के फैसले के खिलाफ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दी गई है.

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 6, 2026 at 10:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आज शिमला नगर निगम के मेयर का कार्यकाल बढ़ाने वाले मामले में सुनवाई होगी. इससे पहले मामले में 30 दिसंबर 2025 को सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से जवाब फाइल किए गए थे. जिस पर याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों के जवाब पर रिप्लाई देना है. अब इस मामले में आज हिमाचल हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ सुनवाई करेगी.

प्रतिवादियों के जवाब पर रिप्लाई फाइल करेगा याचिकाकर्ता

शिमला नगर निगम के मेयर का कार्यकाल बढ़ाने को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. अधिवक्ता अंजली सोनी वर्मा की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. इस मामले में राज्य सरकार के साथ शहरी विकास विभाग, राज्य चुनाव आयोग और शिमला नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान को प्रतिवादी बनाया गया है. इससे पहले प्रतिवादी पक्ष की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया था. अदालत ने 30 दिसंबर तक प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने को कहा था. बीते 30 दिसंबर 2025 को हुई सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से जवाब दिए गए. जिस पर अब याचिकाकर्ता को रिप्लाई देना है.

सरकार ने अध्यादेश लाकर बढ़ाया था MC शिमला मेयर का कार्यकाल

गौरतलब है कि बीते साल 25 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश लाकर MC शिमला के मेयर का कार्यकाल बढ़ाया था. जिसको अधिवक्ता अंजलि सोनी वर्मा ने हिमाचल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता की दलील है कि प्रदेश सरकार की ओर से लाया गया अध्यादेश कानून के खिलाफ है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि हिमाचल सरकार का अध्यादेश हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 36 के खिलाफ है. इसके अलावा याचिका में कहा गया कि रोस्टर के अनुसार शिमला नगर निगम मेयर का पद महिला के लिए आरक्षित था, लेकिन सरकार का अध्यादेश इस रोस्टर के विपरीत है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल पंचायत चुनाव मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई आज

TAGGED:

HIMACHAL HIGH COURT
SHIMLA MC MAYOR TENURE EXTENSION
SHIMLA MUNICIPAL CORPORATION
MC SHIMLA MAYOR SURENDER CHAUHAN
HC ON SHIMLA MAYOR TENURE EXTENSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.