शिमला MC मेयर का कार्यकाल बढ़ाने का मामला: हिमाचल हाईकोर्ट में आज होगी मामले की सुनवाई

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आज शिमला नगर निगम के मेयर का कार्यकाल बढ़ाने वाले मामले में सुनवाई होगी. इससे पहले मामले में 30 दिसंबर 2025 को सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से जवाब फाइल किए गए थे. जिस पर याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों के जवाब पर रिप्लाई देना है. अब इस मामले में आज हिमाचल हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ सुनवाई करेगी.

प्रतिवादियों के जवाब पर रिप्लाई फाइल करेगा याचिकाकर्ता

शिमला नगर निगम के मेयर का कार्यकाल बढ़ाने को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. अधिवक्ता अंजली सोनी वर्मा की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. इस मामले में राज्य सरकार के साथ शहरी विकास विभाग, राज्य चुनाव आयोग और शिमला नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान को प्रतिवादी बनाया गया है. इससे पहले प्रतिवादी पक्ष की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया था. अदालत ने 30 दिसंबर तक प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने को कहा था. बीते 30 दिसंबर 2025 को हुई सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से जवाब दिए गए. जिस पर अब याचिकाकर्ता को रिप्लाई देना है.