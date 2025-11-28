संजौली मस्जिद मामला, हाईकोर्ट पहुंचा हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड, सुनवाई आज
हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में एमसी कोर्ट शिमला के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 28, 2025 at 12:11 PM IST
Updated : November 28, 2025 at 12:20 PM IST
शिमला: देश भर में चर्चा का विषय बनी संजौली मस्जिद का मामला अब एमसी कोर्ट शिमला व जिला अदालत से होते हुए हाईकोर्ट पहुंच गया है. हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है. मामले में आज सुनवाई होगी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामला लिस्ट हुआ है.
वक्फ बोर्ड की तरफ से भूपसिंह ठाकुर एडवोकेट मामले की पैरवी करेंगे. वक्फ बोर्ड ने एमसी कोर्ट शिमला के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. उल्लेखनीय है कि पहले नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत ने मस्जिद की सभी मंजिलों को दो फैसलों में अवैध घोषित किया था, फिर जिला अदालत ने एमसी शिमला कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था. अदालतों ने मस्जिद में बिजली-पानी का कनेक्शन काटने के साथ ही अवैध ढांचे को गिराने का आदेश जारी किया है. इसे लेकर शिमला में विवाद और तनाव का माहौल है.
हिंदू संगठनों के नेता अदालत के फैसले की अनुपालना न करने पर स्थानीय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं. इसके अलावा हिंदू संगठनों के नेता व कार्यकर्ता पहले आमरण अनशन और फिर क्रमिक अनशन पर बैठे हैं. पिछले कल यानी गुरुवार को हिंदू संगठनों ने संजौली में शस्त्र पूजन का आयोजन किया है. अब उनका कहना है कि स्थानीय प्रशासन स्वयं आगे आकर अदालत के फैसले की अनुपालना करे. संजौली में शुक्रवार को माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. विवादित ढांचा जिसे मस्जिद कहा जा रहा है, उसके बाहर पुलिस का पहरा है. शुक्रवार को दोपहर नमाज के लिए लोग आएंगे. इस बीच, मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई भी आज ही होगी.