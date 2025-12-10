ETV Bharat / state

एमसी शिमला के मेयर का कार्यकाल बढ़ाने से जुड़ा मामला, 30 दिसंबर तक टली सुनवाई, सरकार ने दिया ये तर्क

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में नगर निगम शिमला के मेयर के कार्यकाल को पांच साल करने के फैसले के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई 30 दिसंबर के लिए टल गई है. मामले में सरकार की ओर से अदालत में बताया गया कि मेयर का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर लाया गया अध्यादेश विधानसभा के समक्ष रखा गया था. इस बिल को विधानसभा से पारित भी कर दिया गया है. सरकार ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में अब यह रिट याचिका मान्य नहीं रह गई है.

जवाब में याचिकाकर्ता अंजली सोनी वर्मा ने बताया कि विधानसभा से पारित संशोधन को अभी तक राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली है. अत: ऐसे में स्थिति बदली नहीं है. इसके बाद प्रतिवादियों की ओर से याचिका का जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई. इस मांग को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 30 दिसंबर को तय करने के आदेश जारी किए. इसी मामले में पार्षद आशा शर्मा, कमलेश मेहता और सरोज ठाकुर ने याचिकाकर्ता के रूप में वादी बनाने का आवेदन किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष इस याचिका की सुनवाई हुई.