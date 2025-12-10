एमसी शिमला के मेयर का कार्यकाल बढ़ाने से जुड़ा मामला, 30 दिसंबर तक टली सुनवाई, सरकार ने दिया ये तर्क

एमसी शिमला के मेयर का कार्यकाल बढ़ाने से जुड़ा मामला, 30 दिसंबर तक टली सुनवाई, सरकार ने दिया ये तर्क
नगर निगम शिमला के मेयर के कार्यकाल से जुड़े बिल को विधानसभा में पारित कर दिया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 10, 2025 at 7:27 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में नगर निगम शिमला के मेयर के कार्यकाल को पांच साल करने के फैसले के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई 30 दिसंबर के लिए टल गई है. मामले में सरकार की ओर से अदालत में बताया गया कि मेयर का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर लाया गया अध्यादेश विधानसभा के समक्ष रखा गया था. इस बिल को विधानसभा से पारित भी कर दिया गया है. सरकार ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में अब यह रिट याचिका मान्य नहीं रह गई है.
जवाब में याचिकाकर्ता अंजली सोनी वर्मा ने बताया कि विधानसभा से पारित संशोधन को अभी तक राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली है. अत: ऐसे में स्थिति बदली नहीं है. इसके बाद प्रतिवादियों की ओर से याचिका का जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई. इस मांग को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 30 दिसंबर को तय करने के आदेश जारी किए. इसी मामले में पार्षद आशा शर्मा, कमलेश मेहता और सरोज ठाकुर ने याचिकाकर्ता के रूप में वादी बनाने का आवेदन किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष इस याचिका की सुनवाई हुई.
उल्लेखनीय है कि जनहित याचिका के माध्यम से सरकार की तरफ से इस बाबत लाए गए अध्यादेश को चुनौती दी गई है. एडवोकेट अंजली सोनी वर्मा ने सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य सरकार के शहरी विभाग सहित राज्य निर्वाचन आयोग व एमसी के मेयर सुरेंद्र चौहान को प्रतिवादी बनाया है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रदेश सरकार ने एक व्यक्ति विशेष को गैरकानूनी लाभ पहुंचाने के इरादे से मेयर के कार्यकाल को 5 वर्ष करने का अध्यादेश लाया. प्रार्थी का कहना है कि अध्यादेश आपातकालीन परिस्थितियों में लाया जाता है. मौजूदा मेयर के कार्यकाल की समाप्ति पर किसी पात्र महिला को मेयर पद के लिए चयनित होने का मौका दिया जाना चाहिए था. आरोप लगाया गया है कि सरकार ने महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, इसलिए इस अध्यादेश को रद्द किया जाना चाहिए.