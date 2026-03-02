ETV Bharat / state

शिमला मेयर का कार्यकाल बढ़ाने वाले मामले में अब 5 मार्च को सुनवाई, याचिकाकर्ता की ओर से बहस पूरी

शिमला नगर निगम मेयर कार्यकाल मामले में सुनवाई ( ETV Bharat )