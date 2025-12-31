ETV Bharat / state

हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों की सीनियरिटी से जुड़ा मामला, हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की सीनियरिटी और वित्तीय लाभ से जुड़े मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. हाई कोर्ट में हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती व सेवा शर्तें विधेयक 2024 को चुनौती दी गई है. विधायक को चुनौती देने वाली इस याचिका पर न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ सुनवाई कर रही है. आज इस मामले में लगातार तीसरे दिन हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. मामले में अभी महाधिवक्ता की ओर से सरकार के पक्ष में बहस की जा रही है.

मामले में अभी राज्य की ओर से बहस जारी

इस मामले में अब तक याचिकाकर्ता अपनी ओर से बहस पूरी कर चुका है. इसके बाद स्टेट की ओर से AG इसी इस मामले में बहस कर रहे हैं. आज हिमाचल हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होनी है, जिसमें AG स्टेट की ओर से बहस पूरी कर सकते हैं. हाईकोर्ट में इस मामले पर बहस का आज लगातार तीसरा दिन है. बीते कल हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने AG से आर्गुमेंट पूरे करने को कहा. AG ने अदालत से बहस पूरी करने के लिए एक घंटे का वक्त मांगा था. इस पर अदालत ने सुनवाई को आज 31 दिसंबर के लिए लिस्ट कर दिया. न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ आज इस मामले पर फिर सुनवाई करेगी.