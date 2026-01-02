हिमाचल में पंचायत चुनाव मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई आज
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव में जानबूझकर देरी करने के आरोप को लेकर याचिका दायर की गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 2, 2026 at 10:17 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के मामले में आज हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. मामले पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ सुनवाई कर रही है. आज सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में मामले पर बहस होगी. प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी को लेकर अधिवक्ता डिक्कन ठाकुर और अन्य की ओर से हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. इस पर आज फिर सुनवाई होगी.
स्टेट और राज्य चुनाव आयोग के जवाब पर आज अदालत में होगी बहस
अधिवक्ता डिक्कन ठाकुर और अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ सुनवाई करेगी. मामले में अभी अदालत की ओर से दोनों पक्षों को सुना जाना है. ऐसे में समय को देखते हुए अदालत ने मामला नए साल के पहले शुक्रवार के लिए लिस्ट किया था. ऐसे में आज सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष इस मामले पर बहस करेंगे. मामला आज के दिन के लिए मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में सप्लीमेंट्री लिस्ट में चौथे नंबर पर लिस्ट है.
पंचायत चुनाव में जानबूझकर देरी का है आरोप
हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अधिवक्ता डिक्कन ठाकुर और अन्य की ओर से याचिका दायर की गई है. याचिका में आरोप है कि हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव में जानबूझकर देरी की जा रही है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि 31 जनवरी को पंचायत का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक पंचायत चुनाव से संबंधित कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है. कानून है कि पंचायत का कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले चुनाव को लेकर तैयारी करना आवश्यक है, लेकिन अब तक चुनाव आयोग की ओर से आदर्श आचार संहिता का केवल एक सेक्शन लगाया गया है. मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग को पार्टी बनाया गया है.