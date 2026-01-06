ETV Bharat / state

हिमाचल पंचायत चुनाव मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई आज

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी. इस मामले पर आज न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ सुनवाई करेगी. इससे पहले मामले पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी. इससे पहले मामले में 2 जनवरी को सुनवाई हुई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने मामले को न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की अदालत के सामने रखने के आदेश दिए थे. अब मामले में आज न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई होगी.

CJ कोर्ट ने मामले को डिवीजन बेंच एक के सामने रखने के दिए थे आदेश

हिमाचल हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान प्रतिवादी चुनाव आयोग ने पंचायती राज में डिलिमिटेशन से जुड़े एक पुराने मामले का हवाला देते हुए आर्गुमेंट दिया था कि लिटिगेशन के चलते पंचायत चुनाव का शेड्यूल समय पर जारी नहीं किया जा सका. प्रतिवादी ने इस दौरान डिवीजन बेंच एक यानी न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ के फैसले का हवाला दिया था. इस पर मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने डिवीजन बेंच एक के फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए मामले को डिवीजन बेंच एक के सामने रखने के निर्देश दिए.