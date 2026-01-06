हिमाचल पंचायत चुनाव मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई आज
हाईकोर्ट में आज न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर की अगुवाई वाली खंडपीठ मामले में सुनवाई करेगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 6, 2026 at 10:15 AM IST|
Updated : January 6, 2026 at 10:29 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी. इस मामले पर आज न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ सुनवाई करेगी. इससे पहले मामले पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी. इससे पहले मामले में 2 जनवरी को सुनवाई हुई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने मामले को न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की अदालत के सामने रखने के आदेश दिए थे. अब मामले में आज न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई होगी.
CJ कोर्ट ने मामले को डिवीजन बेंच एक के सामने रखने के दिए थे आदेश
हिमाचल हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान प्रतिवादी चुनाव आयोग ने पंचायती राज में डिलिमिटेशन से जुड़े एक पुराने मामले का हवाला देते हुए आर्गुमेंट दिया था कि लिटिगेशन के चलते पंचायत चुनाव का शेड्यूल समय पर जारी नहीं किया जा सका. प्रतिवादी ने इस दौरान डिवीजन बेंच एक यानी न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ के फैसले का हवाला दिया था. इस पर मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने डिवीजन बेंच एक के फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए मामले को डिवीजन बेंच एक के सामने रखने के निर्देश दिए.
खंडपीठ का डिवीजन बेंच एक के फैसले पर टिप्पणी से इनकार
अधिवक्ता डिक्कन ठाकुर और अन्य की याचिका पर सुनवाई में दोनों पक्षों की बहस सुनाने के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने डिवीजन बेंच एक के फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार किया. मुख्य न्यायाधीश की अदालत ने कहा कि देवेंद्र नेगी बनाम स्टेट मामले में डिवीजन बेंच एक (न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा) ने इलेक्शन रूल 9(2) को सेट असाइड करते हुए आगे चुनाव की प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के आदेश दिए थे. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली डबल बेंच ने पाया कि इस केस की सुनवाई के दौरान किशन सिंह तोमर बनाम स्टेट ऑफ गुजरात मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में नहीं लाया गया. इस पर मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मामले को डिवीजन बेंच एक के सामने रखने के आदेश दिए थे.