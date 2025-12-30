ETV Bharat / state

हिमाचल पंचायत चुनाव मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई आज, प्रतिवादियों के जवाब पर होगी बहस

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के मामले में आज हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. राज्य में पंचायत चुनाव में देरी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. मामले में आज हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ सुनवाई करेगी. मामले में पिछली सुनवाई 22 दिसंबर को हुई थी, इससे पहले अदालत ने प्रतिवादियों को 22 दिसंबर तक याचिका का जवाब देने को कहा था.

पिछली सुनवाई में राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने फाइल किए जवाब

अधिवक्ता डिक्कन ठाकुर और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को 22 दिसंबर तक पूरे मामले में जवाब दायर करने के आदेश दिए थे. इस पर 22 दिसंबर को हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार व चुनाव आयोग की ओर से जवाब फाइल किए गए. प्रतिवादियों के जवाब आने के बाद अब मामले में बहस होगी. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ इस मामले में आज सुनवाई करेगी.