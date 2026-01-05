हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों की सीनियरिटी और सेवा शर्तों का मामला, HC में सुनवाई आज, पूरी हो सकती है बहस
हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों की सीनियरिटी और सेवा शर्तों से जुड़े मामले में आज बहस पूरी हो सकती है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 5, 2026 at 9:43 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की सीनियरिटी और सेवा शर्तों से जुड़े मामले में आज हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. हिमाचल हाईकोर्ट में सरकारी कर्मचारी भर्ती व सेवा शर्तें विधेयक 2024 को चुनौती दी गई है. सरकारी विधेयक को चुनौती देने वाली इस याचिका पर न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ सुनवाई कर रही है. आज मामले में याचिकाकर्ता राज्य सरकार के जवाब का खंडन करेगा.
सरकार की ओर से पूरी हुई बहस, रिबटल करेगा वादी पक्ष
मामले में याचिकाकर्ता अपनी ओर से पहले ही बहस पूरी कर चुका था. मामले में अब राज्य सरकार भी अपनी ओर से बहस पूरी कर चुकी है. अदालत में राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया पेश हुए. इसके बाद महाधिवक्ता अनूप रतन की ओर से आर्ग्युमेंट किए गए. आज याचिकाकर्ता की ओर से सरकार के जवाब पर रिबटल के लिए मामला लिस्ट किया गया है. अदालत में आज वादी पक्ष सरकार के जवाब के खंडन में बहस करेगा. ऐसे में इस मामले में आज बहस पूरी होने की संभावना है. बहस पूरी होने के बाद अदालत इस मामले को आज फैसले के लिए रिजर्व कर सकती है.
हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक को मिली है चुनौती
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने साल 2024 में शीतकालीन सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक-2024 को ध्वनि मत से पारित किया. नए कानून के चलते 2003 के बाद से नियमित होने वाली सरकारी कर्मचारियों को जो पहले कॉन्ट्रैक्ट पीरियड काट चुके हैं, उन्हें बैक डेट से वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा. ऐसे में राज्य सरकार के विधेयक हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक-2024 को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. इससे पहले प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के अनुबंध की समय अवधि अलग-अलग होने के बाद वरिष्ठता और वित्तीय लाभ को लेकर सरकारी कर्मचारी अदालत पहुंचे थे. जिसमें हिमाचल हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नियुक्ति की तारीख से भी वित्तीय लाभ देने का फैसला सुनाया था.