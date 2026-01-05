ETV Bharat / state

हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों की सीनियरिटी और सेवा शर्तों का मामला, HC में सुनवाई आज, पूरी हो सकती है बहस

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की सीनियरिटी और सेवा शर्तों से जुड़े मामले में आज हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. हिमाचल हाईकोर्ट में सरकारी कर्मचारी भर्ती व सेवा शर्तें विधेयक 2024 को चुनौती दी गई है. सरकारी विधेयक को चुनौती देने वाली इस याचिका पर न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ सुनवाई कर रही है. आज मामले में याचिकाकर्ता राज्य सरकार के जवाब का खंडन करेगा.

सरकार की ओर से पूरी हुई बहस, रिबटल करेगा वादी पक्ष

मामले में याचिकाकर्ता अपनी ओर से पहले ही बहस पूरी कर चुका था. मामले में अब राज्य सरकार भी अपनी ओर से बहस पूरी कर चुकी है. अदालत में राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया पेश हुए. इसके बाद महाधिवक्ता अनूप रतन की ओर से आर्ग्युमेंट किए गए. आज याचिकाकर्ता की ओर से सरकार के जवाब पर रिबटल के लिए मामला लिस्ट किया गया है. अदालत में आज वादी पक्ष सरकार के जवाब के खंडन में बहस करेगा. ऐसे में इस मामले में आज बहस पूरी होने की संभावना है. बहस पूरी होने के बाद अदालत इस मामले को आज फैसले के लिए रिजर्व कर सकती है.