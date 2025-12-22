ETV Bharat / state

पंचायत चुनाव मामले में हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई आज

हिमाचल में पंचायत चुनाव समय पर करवाने की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
December 22, 2025

Published : December 22, 2025 at 8:16 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव का मामला लगातार सुर्खियों में है. आज इस मामले में हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. समय पर पंचायत चुनाव की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई होनी है. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की सीजे कोर्ट में मामला आज के दिन के लिए लिस्ट है. मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ मामले पर सुनवाई करेगी.

HC ने 17 नवंबर को मामले में राज्य सरकार और चुनाव आयोग को दिए थे नोटिस

समय पर पंचायत चुनाव की मांग करते हुए अधिवक्ता डिक्कन ठाकुर और अन्य की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई. इस याचिका में सरकार पर पंचायत चुनाव में देरी करने का आरोप लगाया गया है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि 31 जनवरी को पंचायती राज में कार्यकाल पूरा होने जा रहा है. नियमों के मुताबिक कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले आगामी चुनाव के संबंध में तैयारी करना आवश्यक है. परंतु अभी तक चुनाव आयोग की ओर से चुनाव का शेड्यूल तय नहीं किया गया है. इसके अलावा चुनाव आयोग की ओर से भी आचार संहिता का केवल एक क्लोज लागू किया गया. याचिकाकर्ता का आरोप है कि ऐसे करना नियमों के विरुद्ध है.

17 दिसंबर को मामले पर फिर हुई थी सुनवाई

पंचायती राज का कार्यकाल पूरा होने में थोड़ा ही समय शेष है. इसको देखते हुए मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एक अन्य एप्लीकेशन दायर की गई थी. इस पर 17 दिसंबर को मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से मामला विचाराधीन रहने तक उच्च न्यायालय से मामले में अंतरिम आदेश जारी करने की प्रार्थना की गई थी. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि मामला हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद भी सरकार और चुनाव आयोग ने कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाए. मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को 22 दिसंबर तक पूरे मामले में जवाब दायर करने के आदेश दिए. इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने मामले पर फैसला सुनाने के भी संकेत दिए हैं.

इस दिन पूरा होगा पंचायती राज में कार्यकाल

हिमाचल प्रदेश में 31 जनवरी 2026 को पंचायती राज में कार्यकाल पूरा होना है, लेकिन अभी तक पंचायत चुनाव को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है. राज्य में पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव को लेकर रोस्टर भी जारी नहीं किया गया है. ऐसे में समय पर पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव होंगे या नहीं इस पर संशय बना हुआ है. वहीं, राज्य सरकार प्रदेश में अभी डिजास्टर एक्ट लागू होने की बात कह रही है और जल्द ही पंचायत चुनाव करवाने की बात कह रही है. इसी बीच पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान भी सामने आए हैं. अनिरुद्ध सिंह ने भी बार-बार समय पर पंचायती राज चुनाव करवाने को कहा है.

